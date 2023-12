El juego multijugador de The Last of Us ha sido cancelado

Naughty Dog ha cesado oficialmente el desarrollo del multijugador The Last of Us Factions, cancelando el juego online debido a su “ambición” y a la supuesta necesidad de apartar a todo el estudio de los proyectos para un solo jugador.

A principios de este año empezaron a circular informes sobre el estado del esperadísimo proyecto online The Last of Us Factions de Naughty Dog. A pesar de llevar varios años en desarrollo, las fuentes de Kotaku afirmaron que el juego estaba “congelado” desde octubre de 2023.

Esta noticia llegó en el momento de los despidos en el estudio, con más de 25 despidos. Ahora, tras semanas de especulaciones, los creadores lo han hecho oficial.

El multijugador online de The Last of Us no verá la luz

The Last of Us Online está oficialmente muerto. El proyecto multijugador independiente ya no sigue adelante en Naughty Dog, ya que el estudio afirma que se ha vuelto demasiado ambicioso.

“No hay una forma fácil de decir esto”, comenzó diciendo el aclamado estudio first-party de PlayStation en una entrada de blog publicada el 14 de diciembre. “Hemos tomado la increíblemente difícil decisión de detener el desarrollo de ese juego.”

“En el estudio estamos tan destrozados como ansiosos por ponerlo en vuestras manos”.

Aclarando el tiempo de desarrollo del juego, Naughty Dog confirmó que, en efecto, se había estado trabajando en él desde que The Last of Us Part 2 se puso en marcha, aproximadamente en 2017. Al desarrollarse mucho más allá del componente multijugador del juego original, veían esta entrega independiente como una experiencia continua de servicio en vivo con un “tremendo potencial”.

Sin embargo, “al aumentar a plena producción, quedó claro el enorme alcance de nuestra ambición”.

Un proyecto que no era viable

Para poder no sólo lanzar The Last of Us Online, sino mantenerlo durante años como un próspero título de servicio en vivo, Naughty Dog afirmó que tendría que dedicar todo su equipo de desarrollo exclusivamente al proyecto multijugador.

“Para lanzar y mantener The Last of Us Online tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio a apoyar el contenido posterior al lanzamiento durante años, lo que afectaría gravemente al desarrollo de futuros juegos para un jugador.

“Así que teníamos dos caminos ante nosotros: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio en vivo o seguir centrándonos en los juegos narrativos para un solo jugador que han definido la herencia de Naughty Dog”.

Optando por esto último, Naughty Dog ha puesto fin oficialmente al trabajo en el proyecto multijugador. Con esta decisión, todo el estudio se centra ahora en dar vida a “más de un ambicioso y flamante juego para un solo jugador”.