Neverness to Everness: plataformas, gameplay, personajes y todo lo que sabemos

El nuevo gacha Neverness to Everness viene a querer hacerse un hueco en el panorama actual, y te explicamos sus personajes, gameplay, fecha de lanzamiento y mucho más.

La comunidad de los gacha tiene su atención puesta en Neverness to Everness. Este juego apodado como “GTA en anime” y desarrollado por Hotta Studio, pretende ofrecer una experiencia basada en personajes en un mundo abierto sobrenatural.

Con coches, ambientación cyberpunk y personajes muy llamativos esto es todo lo que tienes que saber sobre lo que está por venir.

Contenido

¿Cuándo se lanzará Neverness to Everness?

Al momento de escribir estas líneas no hay una fecha de cuánto saldrá el juego aunque nos podremos hacer el registro para la alfa.

En un principio el juego parecía que iba a salir en septiembre de 2024. Sin embargo, no hay confirmación oficial y parece que el título todavía tiene que pasar un periodo más que esté pulido.

Actualizaremos esta sección una vez tengamos más información al respecto.

Plataformas de Neverness to Everness

Neverness to Everness llegará a PC, móviles, PS5 y otras consolas. Por el momento no hay noticias sobre si se lanzará en Switch y Xbox.

Al igual que en el apartado anterior actualizaremos una vez tengamos más detalles.

¿Será un juego gratuito?

Sí, Neverness to Everness será gratis.

El anuncio lo hizo el productor de Hotta Studio, Kee Zhang, en el blog oficial de PlayStation. Al tratarse de un juego gratis para móviles, cabe esperar que haya los habituales sistemas de monedas gratuitas y premium.

HOTTA STUDIO

¿Es un juego gacha?

Hotta Studio aún no ha aclarado si Neverness to Everness es un juego gacha. Sin embargo,si echamos un vistazo al gameplay puede ser que sí se base en un sistema gacha.

No hay que olvidar que Hotta Studios es el creador de Tower of Fantasía y tenía banner para que pudiésemos desbloquear nuevos personajes y armas. Del mismo modo, que otros juegos populares actualmente como Genshin Impact, Honkai Star Rail y Zenless Zone Zero, incluyen mecánicas de gacha.

Gameplay del juego Neverness to Everness

El 16 de julio de 2024, Hotta Studio publicó su primer gameplay de Neverness to Everness. En él vimos por primera vez a sus personajes así como el mundo abierto que nos ofrece el título. Como ya ocurre en Genshin Impact, Neverness to Everness presenta un combate basado en los personajes y cada unidad viene equipada con sus habilidades únicas, conocidas como Espers.

Según el productor del juego, algunos personajes pueden “utilizar la antigravedad para escalar edificios altos, mientras que otros pueden destruir entornos”.

Sin embargo, lo más destacado del tráiler son los vehículos que se ven que serán totalmente funcionales. Asimismo, al juzgar por las imágenes, los jugadores podremos explorar el entorno e incluso mejorar los vehículos en los garajes cercanos.

Del mismo modo, parece que podremos personalizar nuestra casa con muebles, objetos coleccionables y mucho más como una piscina.

Personajes del juego

Actualmente solo hay anunciados 3 personajes: Mint, Nanally y Sakiri. Las descripciones que nos da el juego sobre ellos son:

Mint

Mint es un diccionario viviente de personas y lugares de Hethereau. Ya sea el severo experto en finanzas de la Oficina de Asuntos Generales, el tío de las manos temblorosas de la cantina del personal, el taciturno jefe del Budoriya o el entusiasta guía del DSD Pop, Mint puede charlar con cualquiera… ¡pero solo fuera de su horario laboral! Con Mint se puede hablar de todo, y puede seguir cualquier conversación… excepto de los resultados de los exámenes de seguridad de contención de BAC.

Nanally

La atracción estrella de la tienda de antigüedades “Eibon”, la cabeza de familia más renombrada del distrito del Puente, ¡y una Esper en ascenso en Hethereau! Firme y digna, generosa y amable, sabia y tranquila. Nanally ha participado en numerosas operaciones importantes de contención y anulación de anomalías, entre ellas “La venganza de Danzaburou”, “El enfrentamiento del Rey Demonio Fluffy” y la “Crisis de la nube de la Ira GR de clase V”. Con su movimiento característico, el “Puñetazo de la sombra de la muerte definitiva de Coluccis”, barre a todos sus oponentes, ¡invencible! (1.000 Fons por comentario, borrar esto)

Sakiri

“¡Primero, no le des cosas al azar a Kiroumaru! Segundo, ¡no desprecies a la gente! Tercero, ¡no abras el tercer estante de la nevera!” Sakiri, la creadora de reglas para las notas adhesivas de la nevera de la tienda de antigüedades “Eibon”. Aunque, a día de hoy, los que realmente siguen estas reglas… ejem, son pocos y distantes entre sí. Si haces enfadar a Sakiri, ten cuidado con su martillo anómalo llamado Kiroumaru y no te acerques demasiado… “La tienda de antigüedades Eibon no se hace responsable de nada que se trague ni de ningún culo mordido”.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y ya está! Esto es todo loque tienes que saber al respecto. Actualizaremos la noticia a medida que tengamos más información al respecto.