Nintendo confirma que subirá el precio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

La compañía ha confirmado los rumores que circulaban en la red sobre la subida de precio para el nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a través la última presentación del Nintendo Direct.

La comunidad de Nintendo entró en llamas cuando se desveló que la empresa había decidido subir los precios de todos los juegos en el catálogo 10 dólares/euros más.

Una noticia que cayó por una jarra fría, sobre todo, porque The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se puso temporalmente a la venta en la Nintendo Store un día antes de la celebración del Nintendo Direct.

De esta forma, el juego pasaría de costar los 59,99€ de The Legend of Zelda: Breath of the Wild a 69,99€ como precio de salida. Una situación que cayó como jarra de agua fría para la mayoría de usuarios que veía cómo se encarecía el esperadísimo juego de la saga.

Nintendo Direct confirma la subida de precio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a 70 euros

En un principio, una parte de la comunidad esperaba que la publicación fuese un error. Sin embargo, el sitio de preventa para el The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom marcaba que la salida del juego el 12 de mayo de 2023 con un precio más elevado a lo que podríamos esperar.

No obstante, el portal web confirmó que el precio del título estaba bien y que tendríamos que pagar 10 euros de más para conseguir la nueva entrega de la saga.

Como era de esperar, los jugadores reaccionaron de forma negativa ante el encarecimiento del precio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Algunos subrayando que no vale la pena dicha cantidad de dinero para un juego de Switch a pesar de que la saga sea icónica:

“Compraré el juego de segunda mano. El Zelda es un gran juego, pero no para pagar 70$ por software de Nintendo Switch”.

Con el encarecimiento de los precios, tendremos que rebuscar un poco más en nuestras carteras.