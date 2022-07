Nueva patente de Sony para juegos en la nube: sistema multi-GPU

Los suscriptores de PlayStation Plus podrían acceder a un stream mejorado en el futuro, ya que Sony presentó una nueva patente para mejorar sus capacidades en la nube con el sistema multi-GPU.

Con la versión revitalizada de PlayStation Plus que hace que sea más fácil que nunca encontrar nuevos juegos, un elemento del servicio ha permanecido bajo escrutinio. Al fusionar la biblioteca de PS Now en sus niveles, los suscriptores de PlayStation Plus pueden jugar en stream una variedad de títulos, aunque la calidad no siempre está a la altura de los altos estándares de Sony.

A medida que ocurren nuevos desarrollos detrás de escena, parece que Sony tiene como objetivo mejorar su funcionalidad de retransmisión y contenido en la nube.

El contenido en streaming de Sony PlayStation Plus contará con la ayuda de la patente “multi-GPU”

Sony ha presentado múltiples patentes en los últimos meses, mientras continúa el trabajo para hacer de la PS5 el último centro de la compañía. En un intento por aumentar la calidad de transmisión cuando se reproducen títulos de PS3, por ejemplo, Game Rant detectó una patente que usaría varias tarjetas gráficas para enriquecer la experiencia de stream.

El complejo sistema descargaría la información recibida por las GPU a un sistema en la nube, donde luego se usaría el aprendizaje automático para organizar la retransmisión más rápido.

Esto, a su vez, haría que el tiempo de respuesta para los jugadores fuera mucho más ágil, en lugar de ver problemas como el almacenamiento en búfer que aparecen con frecuencia.

PlayStation Plus ha incorporado una legión de juegos a los que se puede acceder principalmente a través de streaming. PS Now a menudo fue criticado por su sacrificio de calidad, con la mayoría de los títulos luchando por alcanzar resoluciones más altas a pesar de que los jugadores tenían velocidades de Internet adecuadas.

Esta no es la única mejora en la que Sony está trabajando, ya que la noción de un “Modo de ayuda” también está en proceso. Supuestamente, esta característica facilitaría la experiencia a los jugadores que tienen dificultades para pasar por las secciones más difíciles del juego, ya que el modo notificaría a los streamers para que se unan y ofrezcan asistencia cuando sea posible.

No sabemos cuándo llegaría este sistema multi-GPU de Sony, con la patente recién entregada. Habrá que estar atentos a todas las noticias.