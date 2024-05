Pre registro en Infinity Nikki: cómo pre registrarse para la beta en PS5

Ya está disponible el pre registro para Infinity Nikki, que permite a los jugadores apuntarse al juego de mundo abierto antes de su lanzamiento oficial.

Infinity Nikki fue uno de los éxitos sorpresa del State of Play de mayo 2024 de PlayStation. Este título, completamente nuevo, llamó la atención de muchas personas que lo relacionan con The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Así que, si quieres adentrarte en el juego y echar un vistazo antes de su lanzamiento, no dejes de pre registrarte en la beta para PS5.

Cómo hacer el pre registro para la beta de Infinity Nikki

Para pre registrarte en Infinity Nikki y tener la oportunidad de jugar al juego de mundo abierto antes de su lanzamiento, deberás seguir los pasos que se indican a continuación:

Visita el sitio web oficial de Infinity Nikki. Haz clic en el botón “Pre registro.” Introduce tu dirección de correo electrónico. Vuelve a hacer clic en el botón “Pre registrarse”.

Una vez que hayas hecho lo anterior, estarás listo para recibir notificaciones de los desarrolladores una vez que el juego esté listo para jugar. Aunque Infinity Nikki no tiene fecha de lanzamiento, sabemos que la beta llegará a PS5 a finales de este año.

Es probable que conozcamos más detalles sobre otras plataformas de pre registro cuando se acerque la fecha de lanzamiento del juego. Es importante señalar que las recompensas o bonificaciones del pre registro de Infinity Nikki aún no se han revelado, así que actualizaremos este artículo cuando estén disponibles.

Infinity Nikki es un juego de aventuras en mundo abierto en el que controlamos a Nikki, quien posee poderes mágicos de acuerdo al atuendo que lleve puesto. El mundo se ve muy colorido y también hay personajes kawaii que muchas personas adorarán.

