¿Qué son las “lágrimas” en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Las lágrimas que han aparecido en el tráiler de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom ha dejado a la comunidad muy confundida, y esto es todo lo que sabemos hasta este momento sobre ellas.

La salida de Tears of the Kingdom está muy próxima y la comunidad del juego está ansiosa por saber más sobre la secuela del icónico Breath of the Wild.

Hasta el momento, Nintendo ha mantenido el argumento del juego en secreto. Debido a ello, de lo poco que se ha mostrado nos ayuda a hacernos una idea de lo que podremos esperarnos en el siguiente título de la saga.

De todo lo mostrado, una de las cosas que más curiosidad han suscitado ha sido el de las lágrimas. El último tráiler de Tears of the Kingdom nos enseña cinco o seis de estas gemas en forma de lágrima. Además, cada una de ellas única en diversos aspectos.

Y si estás perdidísimo respecto a lo que puede ser te intentamos despejar todas las dudas.

¿Qué son las lágrimas de Tears of the Kingdom?

Aunque Nintendo no ha dado ninguna respuesta concreta en los tres tráileres oficiales, la comunidad está usando las redes sociales para recabar pistas sobre las lágrimas. Sobre todo, después de que el último trailer haya destacado las lágrimas, mostrándolas sin revelar nada más sobre ellas.

Cada lágrima parece pertenecer a un personaje concreto y tiene su propio color, desde la amarilla de Zelda hasta la roja de Ganon. Algunos usuarios han publicado imágenes de las lágrimas mostradas en el tráiler, describiendo quién tiene qué lágrima y quién puede tener lágrimas que aún no hemos visto.

Las lágrimas se parecen mucho a los medallones de los sabios de Ocarina of Time, objetos que representan el poder de sus respectivos sabios. Los colores parecen encajar bien con los de los medallones. Por ello, las especulaciones de la comunidad apuntan a que hay siete lágrimas en total (igual que había siete Medallones de Sabio).

Cada una de ellas podría corresponder a uno de los siete dominios, desde los zora hasta los gerudo. Aún no está claro qué representan las lágrimas, pero el hecho de que todas pertenezcan a tribus diferentes podría significar que albergan poderes específicos de esos lugares o de sus lugareños.

Esta conexión también tendría sentido, ya que la propia Zelda era una sabia. Por ello los fans creen que la misteriosa figura que aparece en el tráiler final con una lágrima propia está relacionada con ella. La lágrima de la desconocida coincide con la de Zelda y puede verse alrededor de su cuello según nos muestra el tráiler de Tears of the Kingdom.

No sabremos qué representan realmente las lágrimas hasta el lanzamiento del juego el 12 de mayo. Aun así, todo parece indicar que es una lágrima para una tribu, un color para una lágrima, y quizá también un propósito para cada una.