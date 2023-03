Islas flotantes de Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y cómo llegar a ellas

En The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la vasta extensión de Hyrule se ha incrementado gracias a la adición de islas flotantes. Nuestra guía rápida te mostrará cómo llegar a estas nuevas áreas.

Tears of the Kingdom, a pesar de tener un Hyrule muy parecido al que vimos en Breath of the Wild, sigue siendo un juego nuevo con muchas ideas y habilidades nuevas.

Ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, ya que los desarrolladores claramente querían hacer una secuela que hiciera justicia a su predecesor. Las nuevas mecánicas de juego ya son evidentes con la revelación de las nuevas habilidades de Link.

Pero un gran impulso en Tears of the Kingdom es la idea de la verticalidad y las nuevas islas del cielo de Hyrule. Así que aquí hay una guía rápida sobre cómo funcionan y las diferentes formas en que los jugadores pueden llegar a ellas.

¿Qué son las islas del cielo de Tears of the Kingdom?

Elevándose por encima de las tierras abiertas de Hyrule se encuentran islas celestes que son extensiones del mapa general de Tears of the Kingdom. Los jugadores encontrarán más edificios, diferentes enemigos y una rara belleza escénica que solo se puede encontrar en estas islas.

Si bien hay elementos especiales y áreas de exploración que los jugadores pueden no encontrar en el suelo, todavía hay elementos de juego comunes, como encuentros de combate, por lo que no son completamente diferentes del resto del mapa.

Cómo llegar a las islas flotantes en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Sabemos que Link podrá ascender a las islas del cielo de Zelda: Tears of the Kingdom de muchas maneras. Esto incluye usar la habilidad de retroceso de Link, crear vehículos capaces de volar, posiblemente utilizar criaturas voladoras e incluso usar el aladelta de Link.

Retroceso

Una de las nuevas habilidades de Link es Retroceso, que le permite rebobinar el tiempo en objetos en movimiento o en objetos que ya se han movido y detenido.

En el nuevo gameplay mostrado por los desarrolladores, pudimos ver a Link utilizar esta habilidad con una roca caída de una de estas islas. Al trazar hacia el pasado el movimiento de la roca, Link pudo usarla como ascensor para subir a una isla flotante.

Vehículos

Tanto si ya están prefabricados como si Link tiene que hacerlos él mismo usando otra nueva habilidad llamada Ultramano, los vehículos se pueden usar para transportar a nuestro héroe al cielo.

Un objeto ambiental recurrente son las turbinas, y si conectas varias a una plataforma sólida, puedes crear una plataforma que se mueve hacia arriba, un poco como un ascensor portátil que tellevará a las islas del cielo.

Criaturas y animales

Hemos visto en el material de prelanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que las criaturas voladoras serán parte del mundo.

Ahora, no sabemos con certeza si se pueden manipular de alguna manera para ayudar a Link a volar, pero no descartaríamos nada. Después de todo, hemos visto a Link usar algo similar en el pasado con Zelda: Skyward Sword.

El clásico aladelta

Este método se aplica más para viajar de una isla a otra, o si ya lograste llegar bien alto.

Mantén presionado el botón correspondiente y Link sacará su planeador. Los jugadores pueden usarlo para volar hacia la isla del cielo a la que desean ir.

Actualizaremos este artículo con cualquier novedad sobre cómo llegas a las islas, así que estad atentos.