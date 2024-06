Recompensas de Escapada Ecológica en Monopoly Go

Para poder completar el evento actual de Aqua Partners en Monopoly Go, la Escapada ecológica te dará un empujón para empezar con buen pie, así que aquí tienes las recompensas.

Escapada Ecológica es el evento en solitario de Monopoly Go en paralelo a Aqua Partners, lo que significa que cuenta con el conjunto habitual de metas y las recompensas que los acompañan.

Si quieres participar en él y saber todas las recompensas que podemos conseguir en el juego solo tienes que seguir leyendo.

Todas las recompensas de la Escapada Ecológica de Monopoly Go

En la Escapada Ecológica no faltan las recompensas habituales de los eventos de Monopoly Go: tiradas de dados, paquetes de cromos y toneladas de dinero. En total, hay 17.685 dados. Eso, sumado a las 1.000 Fichas de Pecera, te acercará a tu sueño del Gran Premio en el actual Evento para Socios.

Logros Puntos Recompensas 1 5 x60 Cuencos de pescado 2 10 x30 dados 3 15 Dinero en efectivo 4 45 x120 Cuencos de pescado 5 20 Pack de pegatinas verdes de una estrella 6 25 x50 Dados 7 35 x100 Cuencos de pescado 8 180 x180 dados 9 35 x100 Cuencos de pescado 10 40 Pack de pegatinas amarillos de dos estrellas 11 45 Dinero en efectivo 12 350 x325 Dados 13 45 Mega atraco durante 25 minutos 14 60 x140 Cuencos de pescado 15 300 Pack de pegatinas amarillas de dos estrellas 16 650 x500 Dados 17 70 x150 Cuencos de pescado 18 85 Paquete de pegatinas rosa de tres estrellas 19 100 Dinero en efectivo 20 1,200 x1,000 Panecillos gratis 21 130 x200 Cuencos de pescado 22 110 Dinero en efectivo 23 150 Pack de pegatinas rosa de tres estrellas 24 350 x300 Dados 25 220 Dinero en efectivo 26 280 Paquete de cuatro pegatinas azules 27 1,700 x1,400 Panecillos gratis 28 380 x320 Cuencos de pescado 29 450 Paquete de cuatro pegatinas azules 30 650 x700 Dados 31 750 Dinero en efectivo 32 2,000 x1,800 Dados 33 1,300 Paquete de pegatinas moradas de cinco estrellas 34 650 x450 Cuencos de pescado 35 1,200 Dinero en efectivo 36 2,700 x2,100 Dados 37 1,100 Paquete de cuatro pegatinas azules 38 1,600 x500 Cuencos de pescado 39 2,200 Dinero en efectivo 40 3,500 x2,800 Dados 41 1,300 Aumento de efectivo durante 10 minutos 42 1,750 Paquete de cuatro pegatinas azules 43 6,000 x6.500 tiradas de dados y un paquete de pegatinas moradas de cinco estrellas

Consejos para el Desafío de la Escapada Ecológica de Monopoly Go

Los puntos de la Escapada Ecológica de Monopoly GO se consiguen aterrizando en las casillas de las esquinas, que son: GO, Solo de visita, Aparcamiento gratuito e Ir a la cárcel. Todas las casillas están repartidas uniformemente lo que hace que las recompensas por aterrizar en ellas no merecen la pena en sí mismas, excepto quizá la cárcel.

Si tienes pocas tiradas de dados, en lugar de hacer tiradas automáticas, hazlas manuales y activa el multijugador cuando estés a unas “5-10” casillas de distancia, ya que así tendrás más posibilidades de conseguirlas. La recompensa más tentadora es la pecera, así que ve tan lejos como puedas para conseguirla, pero no hay necesidad de esforzarse demasiado.

El evento dura 2 días, así que asegúrate de jugar cuando hayas terminado todo lo que tenías pendiente.

Fechas del desafío en solitario

La Escapada Ecológica de Monopoly Go comenzará el 22 de junio y durará hasta el 24 de junio. Es decir, solo habrá 48 horas para conseguir las recompensas.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre en el juego como el álbum de pegatinas o los tableros totales que hay dentro del juego.