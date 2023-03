Requisitos de The Last of Us en PC: mínimos y recomendados

Después de ser uno de los más vendidos en PlayStation, The Last of Us Parte 1 se lanzará para PC este mes. Aquí hay un resumen de los requisitos de PC en The Last of Us Part 1, desde las especificaciones mínimas hasta las recomendadas y ultra.

Si la serie de The Last of Us de HBO ha despertado tu interés por saber más sobre la franquicia, entonces el port para PC de Last of Us Parte 1 podría ser justo lo que estás buscando.

TLOU Parte 1 estará disponible a través de Steam y Epic Games Store, y Sony ha revelado toda la información sobre las especificaciones que necesitarás para ejecutar el juego en tu sistema.

Requisitos del sistema de The Last of Us Parte 1 para PC

El port para PC The Last of Us Parte 1 sugiere 16 gigas de memoria para sus requisitos mínimos.

Sin embargo, el juego aún se podrá jugar si tu sistema tiene 8 GB de RAM, siempre que el resto tenga suficiente potencia de fuego para respaldarlos. Si tu intención es jugar el juego en configuraciones 4K ultra, deberás tener un sistema robusto con un 4080 y un Intel Core i5-12600K o Ryzen 9 5900X.

Una SSD también es una pieza de hardware recomendada para cada especificación. Dicho esto, aquí están las especificaciones mínimas, recomendadas, de rendimiento y ultra del juego.

Requisitos mínimos

A continuación, encontrarás las especificaciones mínimas para ejecutar The Last of Us Parte 1 con configuraciones predeterminadas bajas (720p/30fps) en PC.

HARDWARE REQUISITO Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits, versión 1909 o posterior RAM 16 GB Procesador Intel Core i7-4770K / Ryzen 5 1500X GPU AMD Radeon 470 (4 GB) NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB) NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4 GB) Almacenamiento SSD de 100GB

Especificaciones recomendadas

Estas son las especificaciones recomendadas para ejecutar The Last of Us Part 1 en configuraciones preestablecidas altas (1080p/60fps) en la PC.

HARDWARE REQUISITO Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits, versión 1909 o posterior RAM 16 GB Procesador Intel Core i7-8700 / Ryzen 5 3600X GPU AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB) AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB) NVIDIA GeForce RTX 2070 Super (8 GB) NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB) Almacenamiento SSD de 100GB

Especificaciones de rendimiento

Las especificaciones de rendimiento necesarias para ejecutar The Last of Us Parte 1 en configuraciones preestablecidas altas (1440p/60fps) en PC son:

HARDWARE REQUISITO Sistema operativo Windows 10 de 64 bits, versión 1909 o posterior RAM 32 GB Procesador Intel Core i7-9700K / Ryzen 5 5600X GPU AMD Radeon RX 6750XT NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Almacenamiento SSD de 100GB

Ultra

Los requisitos necesarios para ejecutar The Last of Us Parte 1 en la configuración ultra (4K/60fps) en PC son:

HARDWARE REQUISITO Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits, versión 1909 o posterior RAM 32 GB Procesador Intel Core i5-12600K / Ryzen 9 5900X GPU AMD RX 7900XT (Calidad FSR) NVIDIA GeForce RTX 4080 Almacenamiento SSD de 100GB

Entonces, ahí lo tienes: eso es todo lo que necesitas saber sobre las especificaciones y requisitos de The Last of Us.