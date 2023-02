Se retrasa el lanzamiento de The Last of Us parte 1 en PC para que esté a la “altura”

La desarrolladora Naughty Dog ha anunciado que retrasará el lanzamiento del puerto de The Last of Us debido a que el estudio quiere pulir aún más el juego antes de lanzarlo.

El remake de The Last of Us parte 1 llegó antes a PlayStation en septiembre de 2022 permitiendo tanto a nuevos jugadores como veteranos empaparse de uno de los mejores videojuegos de la historia.

Los gráficos actualizados y las mecánicas mejoradas fueron los puntos fuertes para lo jugadore de la saga. Obviamente, la llegada del juego a PC atraerá muchos nuevos usuarios bien sea por la popularidad de la serie de HBO o bien por revivir el angustioso viaje de Joel y Ellie.

Por ello, los desarrolladores quieren asegurarse que la versión de PC se lance con la máxima calidad posible y eso exige que el juego se retrase tres semanas.

Naughty Dog retrasa el puerto de PC de The Last of Us Parte I

En una publicación en la página oficial de Twitter, Naughty Dog ha revelado que la fecha de lanzamiento de The Last of Us pasa del 3 de marzo al martes 28 de marzo.

Asimismo, junto al anuncio, el estudio ha subrayado que la adaptación de la saga por parte de HBO ha atraído a muchos recién llegados a la serie. Por ello, la versión de PC supondrá la primera toma de contacto de algunos jugadores con los videojuegos.

“Y por eso queremos asegurarnos de que el debut de The Last of Us Parte I en PC sea lo mejor posible“, han declarado. Igualmente, la desarrolladora explica que al tener más tiempo permitirá al equipo darle el tiempo suficiente para que la versión esté a la altura de lo que esperamos los fans y los desarrolladores.

A pesar de que el retraso no se pospone mucho sí que deja de estar más cercano a la serie de HBO. El puerto a PC en vez de llegar una semana después del final de la serie lo hará dos semanas después del final de la primera temporada que está prevista para el 13 de marzo.