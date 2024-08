Silent Hill 2 Remake: fecha de lanzamiento, plataformas, tráilers y más

El remake de Silent Hill 2 está cada vez más cerca y no podemos seguir esperando. Acá te compartimos todo lo que sabemos, incluyendo fecha, plataformas y más.

Silent Hill 2 revolucionó el género de los videojuegos de terror por allá en el año 2001, sumergiendo a los jugadores en un universo escalofriante. Ahora, uno de los títulos más emblemáticos del terror cuenta con su propio remake, lo cual es perfecto para asustar a una nueva generación y con suerte, revitalizar la franquicia.

El remake fue anunciado en el evento Silent Hill Transmission de 2022 y está siendo desarrollado por Bloober Team, conocidos por The Medium y Blair Witch. Además, el artista conceptual Masahiro Ito y el compositor Akira Yamaoka, que formaron parte del equipo original, regresarán a este nuevo proyecto.

Fecha de lanzamiento de Silent Hill 2 Remake

El remake de Silent Hill 2 saldrá a la venta el 8 de octubre de 2024. La fecha se desveló en la presentación State of Play de Sony el 30 de mayo de 2024. Sin embargo, los poseedores de la Digital Deluxe Edition podrán jugar a partir del 6 de octubre.

El desarrollador Blooper Team dio una actualización en X sobre el juego a principios de 2024 diciendo:

“Como Bloober Team, estamos orgullosos de formar parte de los planes de Konami para la franquicia Silent Hill. Junto a nuestro socio, estamos trabajando diligentemente para garantizar que el remake de Silent Hill 2 alcance el máxim sello de calidad“.

“En nombre de nuestro equipo de desarrollo, nos gustaría aclarar que la producción avanza sin problemas y de acuerdo con nuestro calendario. Somos conscientes de que muchos jugadores de todo el mundo esperan con impaciencia noticias sobre el juego, y agradecemos su dedicación.”

Ahora que el juego tiene una fecha de lanzamiento prevista para el año 2024, está claro que el desarrollo avanza a buen ritmo. De todas formas, siempre cabe la posibilidad de que el juego se retrase. Te lo vamos a informar en caso de que esto suceda.

Plataformas de Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 será un exclusivo para PlayStation 5 durante 12 meses, por lo que no estará disponible para Xbox en su lanzamiento. No obstante, se confirmó que el juego también se lanzará en PC. Aún no se ha anunciado cuándo estará disponible para Xbox una vez que termine el período de exclusividad.

Dado que los juegos anteriores de Silent Hill han llegado a Xbox, es probable que este también lo haga en algún momento.

Tráilers

En el primer evento de State of Play de Sony para 2024, la compañía ofreció un vistazo mucho más extenso al nuevo remake de Silent Hill 2. En este tráiler que puede verse a continuación incluye un vistazo a la jugabilidad, la historia y mucho más:

Además, un tráiler revelado en el State of Play del 30 de mayo mostró algunas imágenes adicionales y confirmó la fecha de lanzamiento del 8 de octubre:

Jugabilidad de Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 remake se mantendrá muy fiel a su versión original en cuanto a jugabilidad, preservando la atmósfera de survival horror que caracterizaba al juego de 2001. No obstante, utilizará una perspectiva de cámara sobre el hombro, inspirada en Resident Evil 4, para que la inmersión sea más profunda. Además, se simplificarán los combates, especialmente los tiroteos.

La trama sigue a James, un hombre común que regresa a Silent Hill tras muchos años. Después de perder a su esposa debido a una enfermedad incurable, recibe sorprendentemente una carta de ella, en la que le pide que se reúnan en su lugar favorito de Silent Hill, un sitio que solían visitar juntos.

Por supuesto, Silent Hill se ha convertido en un mundo infernal de pesadilla, así que James se aventura a volver allí para ver si su mujer, Mary, está realmente allí… o si lo que realmente ocurre es algo siniestro.

El Silent Hill 2 original tuvo una excelente recepción por su historia, su atmósfera y su jugabilidad, así que esperemos que el remake emule ese éxito. Mantenemos los dedos cruzados.