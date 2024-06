Summer Game Fest Live 2024: Cómo ver el programa, fecha, hora, juegos y más

Summer Game Fest Live 2024 es uno de los eventos más importantes de los videojuegos, y si quieres saber el horario, los anuncios y más solo tienes que seguir leyendo.

De forma anual en el Summer Game Fest se reúnen los desarrolladores de la industria del videojuego para enseñar todo lo que nos tienen preparado en los próximos meses.

No obstante hay un programa principal donde se desvelan juegos sorpresas, y lo más probable es que este año tengamos los adelantos de Concord, Black Ops 6, Assassin’s Creed Shadows entre otros muchos. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

Contenido

Summer Game Fest 2024: fecha y hora de la presentación en directo

El programa en directo del Summer Game Fest 2024 tendrá lugar el 7 de junio a las 23:00 horas (peninsular española).

Otras zonas horarias son:

Buenos Aires, Argentina: 18:00

Ciudad de México, México: 14:00

Cómo ver Summer Game Fest 2024 en directo

Para ver el Summer Game Fest 2024 lo podemos ver tanto en Twitch como en YouTube el 7 de junio.

Asimismo, si lo vemos en Twitch podremos conseguir una serie de drops durante todo el tiempo que dure el evento. Asimismo, este también se retransmitirá en Twitter, TikTok, Steam y otras plataformas.

Recompensas de los drops

Los drops son exclusivos de Twitch, sin embargo, al momento de escribir estas líneas no se ha especificado qué podremos conseguir al ver la retransmisión.

¿Qué esperar en el Summer Game Fest Live 2024?

El Summer Game Fest lo empezó el State of Play de PlayStation y continuará con los desarrolladores como Ubisoft y Xbox con sus propios anuncios en los próximos días. Del mismo modo, el anuncio contará con la presencia de varios editores y desvelará algunas sorpresas propias.

Geoff Keighley ha anunciado que más de 55 desarrolladores se han asociado para mostrar sus juegos durante el Summer Game Fest, entre los que se encuentran desarrolladores de Capcom, 2K o Devolver.

Además, podremos ver gameplays de próximos títulos como Call of Duty Black Ops 6, Indiana Jones and the Golden Circle, GTA 6, Starfield DLC, BioShock 4, un nuevo juego de Los Sims y mucho más.

Aunque las revelaciones hasta el momento se han mantenido en secreto, como cada año, lo más seguro es que haya varias sorpresas.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. Recuerda que otros muchos anuncios llegarán con el Ubisoft Forwards 2024, y no dejes de leernos para estar informado de todos los anuncios.