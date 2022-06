Temtem ya tiene fecha de lanzamiento en Nintendo Switch y Xbox

Temtem ha pasado una gran cantidad de tiempo en el acceso anticipado afinando su jugabilidad y los desarrolladores de Crema ahora sienten claramente que es el momento de lanzar su juego inspirado en Pokémon al mundo en las principales plataformas, incluidas Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Ya tenemos una fecha de lanzamiento.

Algunos juegos han tomado prestadas ideas y principios básicos de la exitosa franquicia de Pokémon antes, pero pocos han llegado a tales extremos para prácticamente clonarlo. Pero Temtem ha hecho eso, y los desarrolladores no solo han tratado de aceptar las críticas anteriores de Pokémon para evitar esos errores aquí, sino que también han logrado darle al juego su propia identidad.

Como resultado, el juego ya está listo y se está preparando para su lanzamiento completo más adelante en 2022.

You heard that right!

💥Temtem is fully releasing on September 6th, 2022!💥

This also means Switch and Xbox Series X&S Release, endgame island, and more!

All the juice here: https://t.co/qjKaUm5vtb pic.twitter.com/bQ2k8xIreD

— Temtem 📢 1.0 launching on 6/9! (@PlayTemtem) May 24, 2022