Todas las nuevas habilidades de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenta una serie de nuevas habilidades que Link puede usar, así que aquí está todo lo que necesitas saber sobre Combinación, Ultramano e Infiltración.

Link tiene acceso a una serie de nuevas habilidades en Tears of the Kingdom, agregando formas únicas de eliminar enemigos, atravesar el supramundo y crear varias estructuras. Los jugadores deberán dominarlas todas para vencer a Ganon y restaurar la paz en el mundo de Hyrule.

En este artículo te contamos todo sobre las nuevas habilidades que hemos podido ver en el gameplay de marzo de 2023.

Contenido

Combinación en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Combinación le permite a Link combinar varios elementos para crear armas, flechas y equipos improvisados ​​con efectos únicos. Por ejemplo, combinar la rama de un árbol con una roca creará un martillo que puede usarse para aplastar a los enemigos de Link.

Con otros elementos creará una bomba de humo que ciega a los enemigos cuando golpean el escudo. Esto permite a los jugadores escabullirse detrás de sus desprevenidos enemigos para lanzar un ataque furtivo de muerte instantánea.

Es importante tener en cuenta que las armas fusionadas tienen varios efectos que difieren de las armas ordinarias que se encuentran en Hyrule. Profundizamos más en ello en este otro artículo.

Ultramano

Ultramano le permite a Link construir varios vehículos que le permiten atravesar sin esfuerzo las tierras de Hyrule. Un ejemplo de esto se mostró en el vídeo de gameplay de marzo, con tres troncos que se fusionaron con dos turbinas para crear una balsa que se puede usar para navegar a través de un lago.

También había un vehículo similar a un automóvil que le da al heroico Hyliano un enfoque más moderno para la exploración, mientras que un vehículo volador también le dio a Link la capacidad de volar por los cielos. Obviamente, esto es increíblemente emocionante, considerando que hay muchas islas flotantes repartidas por Hyrule.

Retroceso

Como sugiere el nombre, Retroceso le da a Link la capacidad de rebobinar el tiempo en ciertos objetos. Se dio un ejemplo durante el vídeo de gameplay, que mostraba a Link rebobinando el tiempo en una roca que había caído del cielo.

Nuestro héroe atemporal saltó sobre la roca y usó Retroceso para enviar la roca volando hacia arriba. Obviamente, esto es increíblemente útil cuando se exploran las islas flotantes que residen sobre Hyrule.

Nuevas habilidades de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Infiltración

Con Infiltración, Link podrá atravesar el techo y salir de algunos sitios cerrados, como cuevas, templos y diferentes estancias.

Obviamente, esto es extremadamente útil para evitar esas largas subidas y no desperdicia tu energía. Eso sí, habrá ciertas limitaciones y no siempre podremos usar esta habilidad.

Por otro lado, se han mejorado habilidades que ya encontrábamos en Breath of the Wild.