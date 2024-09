Resumen del lore del WoW: toda la historia de las expansiones

El universo y lore de World of Warcraft (WoW) es vasto y complejo, abarcando miles de años de historia que cubren guerras épicas, traiciones, alianzas y eventos cósmicos.

Desde su lanzamiento en 2004, WoW ha evolucionado significativamente en términos de narrativa, expandiendo constantemente su mundo con nuevas historias y personajes. Es un universo increíble, pero, lamentablemente, como dejes de jugar, te perderás muchas cosas de una expansión a otra.

Si eres un veterano que vuelve a jugar al WoW o eres un novato, te vendrá bien un resumen del lore de WoW desde sus inicios hasta la más reciente expansión, The War Within.

Lore de WoW: la historia de World of Warcraft desde el inicio hasta la nueva expansión

Los Orígenes de Azeroth

La historia de World of Warcraft comienza mucho antes del lanzamiento del juego, en un tiempo de mitos y leyendas que se remonta a la creación del universo. Los Titanes, seres cósmicos de poder inimaginable, descubrieron Azeroth, un planeta que albergaba a un Titán Dormido, un ser celestial que aún no había nacido. Para proteger Azeroth de los Dioses Antiguos, criaturas malévolas que querían corromper el mundo, los Titanes lucharon contra ellos, sellándolos en lo profundo del planeta.

La Primera y Segunda Guerra (Warcraft I y II)

La narrativa de WoW comienza a tomar forma con los eventos de Warcraft: Orcs & Humans y Warcraft II: Tides of Darkness. Estos juegos narran la llegada de la Horda Orca a Azeroth a través de un portal oscuro creado por el hechicero Medivh. Los orcos, guiados por Gul’dan y sedientos de sangre tras ser corrompidos por la Legión Ardiente, una fuerza demoníaca liderada por Sargeras, el Titán Caído, inician una guerra devastadora contra los Humanos de Ventormenta.

Tras la derrota inicial de la Alianza de Lordaeron en la Primera Guerra, los humanos y sus aliados, incluidos los enanos, elfos y gnomos, logran repeler a la Horda en la Segunda Guerra. Sin embargo, las semillas del conflicto ya estaban sembradas.

La Tercera Guerra y el surgimiento del Rey Exánime (Warcraft III)

Los eventos de Warcraft III: Reign of Chaos y su expansión, The Frozen Throne, son cruciales para el lore del WoW. La Legión Ardiente regresa a Azeroth, liderada por Archimonde y Kel’Thuzad, para corromper a nuevos campeones como el príncipe humano Arthas Menethil. Arthas, en un intento desesperado por salvar a su pueblo, sucumbe a la corrupción, convirtiéndose en el caballero de la muerte del Rey Exánime, Ner’zhul.

Este período también marca la creación de la Nueva Horda, liderada por Thrall, un orco chamán que busca redimir a su pueblo. Juntos, la Nueva Horda, la Alianza, los elfos nocturnos y otros se unen temporalmente para derrotar a la Legión Ardiente en la Batalla del Monte Hyjal.

El Surgimiento de los Dragones y el Inicio del World of Warcraft

Con el lanzamiento de World of Warcraft en 2004, los jugadores entran en Azeroth tras los eventos de Warcraft III. La Alianza y la Horda han establecido nuevas capitales, pero las tensiones continúan. El mundo está plagado de amenazas: dragones antiguos como Onyxia y Nefarian, el Rey Exánime en el norte y los Dioses Antiguos que siguen conspirando.

The Burning Crusade

En la primera expansión de WoW, The Burning Crusade (2007), los jugadores viajan a Terrallende, el mundo natal destrozado de los orcos. Aquí, luchan contra los restos de la Legión Ardiente y sus líderes, como Illidan Tempestira, el cazador de demonios que se declaró el “Señor de Terrallende”. También se revela la corrupción de los elfos de sangre y su alianza con la Horda.

Wrath of the Lich King: La Ira del Rey Exánime

En Wrath of the Lich King (2008) (mi expansión favorita), los jugadores se enfrentan a Arthas, ahora fusionado con el Rey Exánime, en el continente helado de Rasganorte. Este conflicto culmina en la Cámara de la Corona de Hielo, donde los héroes de Azeroth derrotan a Arthas. Sin embargo, un nuevo Rey Exánime, Bolvar Fordragón, toma su lugar para mantener a raya a los no-muertos.

Cataclysm

Cataclysm (2010) marca el regreso del dragón Aspecto de la Muerte, Alamuerte, que emerge de las profundidades de Azeroth, provocando un cataclismo que cambia la geografía del mundo. Los jugadores deben enfrentarse a nuevas amenazas elementales y a las fuerzas del Martillo Crepuscular, un culto que adora a los Dioses Antiguos.

Mists of Pandaria

En Mists of Pandaria (2012), la niebla que oculta el continente de Pandaria se disipa, revelando una nueva civilización y las sabias enseñanzas de los Pandaren. Esta expansión explora temas de guerra interna y conflictos personales mientras la Horda y la Alianza continúan su lucha, llegando incluso a una guerra civil dentro de la Horda liderada por Garrosh Grito Infernal.

Warlords of Draenor

Warlords of Draenor (2014) lleva a los jugadores a una versión alternativa de Draenor, donde Garrosh Grito Infernal, habiendo escapado de su juicio, intenta formar una nueva Horda de Hierro. La expansión explora los orígenes de los orcos y el regreso de los Draenei como una fuerza clave.

Legion

En Legion (2016), la Legión Ardiente regresa en pleno vigor, liderada por Kil’jaeden y Gul’dan reencarnado. Los jugadores adquieren poderosos artefactos y se enfrentan a la amenaza de la Legión en Islas Abruptas, derrotando a Sargeras y encarcelándolo junto con Illidan. Esta expansión fue muy querida por los jugadores al ver regresar a Illidan y al incluir a los Cazadores de demonios.

Battle for Azeroth

Battle for Azeroth (2018) reaviva la guerra entre la Horda y la Alianza después de los eventos de Legion. La expansión se centra en la lucha por el control de recursos vitales, alianzas con nuevos pueblos y el conflicto cada vez más intenso que finalmente lleva a la locura de Sylvanas Brisaveloz, la jefa de guerra de la Horda.

Shadowlands

En Shadowlands (2020), Sylvanas abre un portal a las Tierras Sombrías, el reino de los muertos, desafiando el ciclo natural de la vida y la muerte. Los jugadores exploran diferentes reinos de la muerte y confrontan a El Carcelero, un ser que busca reescribir las reglas del más allá.

Dragonflight

Dragonflight (2022) marca el regreso de los Dragones Aspecto, que llaman a los campeones de Azeroth a las Islas Dragón. Esta expansión explora la historia antigua de los dragones y la reactivación de su poder para proteger Azeroth de nuevas amenazas.

The War Within: el lore del WoW hasta ahora

En la última expansión, The War Within (2024), los jugadores se embarcan en una nueva aventura dentro de las profundidades subterráneas de Azeroth, descubriendo secretos que han permanecido enterrados durante milenios. La expansión profundiza en las raíces de Azeroth y revela nuevas facciones y fuerzas que buscan moldear el destino del mundo.

Este capítulo también explora conflictos internos y la lucha de las facciones para mantenerse unidas frente a una amenaza que desafía no solo sus cuerpos, sino también sus almas y voluntades. El título The War Within sugiere un enfoque en temas de traición, redención y conflictos internos, lo que añade una capa de complejidad a la narrativa de WoW.

Y hasta aquí nuestro resumen del lore de WoW hasta ahora. Por supuesto, esto no ha sido más que una síntesis de todo lo que se encierra en este vasto mundo. Te recomendamos enriquecer tu conocimiento sobre World of Warcraft no solo jugando, sino leyendo las novelas y los cómics.

