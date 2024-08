Tier List World of Warcraft: las mejores clases para el parche 11.0

World of Warcraft ha dado por fin la bienvenida a The War Within, y saber cuáles son las mejores clases y especializaciones es fundamental.

La llegada de The War Within a World of Warcraft ha alterado bastante al juego por todo el nuevo contenido que añade. Por ello, te echamos una manita con las mejores clases dentro del título.

Tier List World of Warcraft: The War Within – Las mejores clases

S: Caballero de la Muerte, Mago, Paladín

Caballero de la Muerte, Mago, Paladín A: Cazador de demonios, Guerrero, Druida, Evocador, Brujo

Cazador de demonios, Guerrero, Druida, Evocador, Brujo B: Monje, Chamán, Pícaro, Sacerdote, Cazador

Para llevar a cabo la tier list hemos tenido en cuenta cada especialización. El nivel “S” es el mejor mientras que el “C” es el más débil.

Clases Tier S en World of Warcraft

Las mejores clases actualmente para World of Warcraft son el Caballero de la Muerte, Mago y Paladín.

Caballero de la Muerte

Una de las clases más consistentes dentro del parche 11.0 gracias a su capacidad de tanquear daño.

A pesar de los cambios en los talentos, Sangre tiene un mayor sustain tanto para la clase como para el resto del grupo sin olvidarnos de su gran capacidad de DPS sin importar la especialización que escojamos.

Eso sí, Escarcha ha mejorado notablemente desde Dragonflight y, con el lanzamiento de The War Within, se encuentra en su mejor momento desde hace mucho tiempo. Aunque no se ha producido ninguna modificación notable, por lo general combina mucho mejor que antes.

Finalmente, Caballero de la Muerte profano es el más débil de los tres. No obstante, sigue siendo bastante bueno por su daño en área a pesar de sus nerfeos.

Mago

A pesar de que las especializaciones de Mago son muy diferentes sigue estando en lo alto de la clasificación demostrando que sigue siendo una clase bastante consistente gracias a los nuevos talentos.

La especialización de Arcano mejoró bastante durante la última expansión, y los cambios realizados The War Within la convierten en una de las mejores opciones de DPS a distancia del juego. Su capacidad el control de masas y su utilidad general para el grupo en la combinación adecuada la convertirán en una opción popular en las incursiones y en Mítico+ a medida que avance la temporada 1.

Tras ella tenemos Escarcha. La capacidad de daño hacia un solo objetivo sigue siendo alta, y los nuevos talentos de héroe no han hecho más que mejorarla. En particular, Fuego de Escarcha es muy buena desde el principio, a pesar de la dificultad de conseguir acumulaciones de Dominio del Fuego en situaciones de daño en área.

Respecto al Fuego en el final de la beta recibieron una gran cantidad de cambios durante la beta y ahora mismo lo convierten en la peor especialización. Lo más probable es que reciba cambios en los próximos meses.

Paladín

A pesar de todos los reworks que ha sufrido durante la beta de la expansión, el Paladín ha sido el que más sólido se ha mantenido, sobre todo, porque sus especializaciones son bastante viables para la mayoría de las opciones.

Los de Represión tiene una build nueva y brillante, y algunas mejoras recientes al daño general le permiten estar arriba dentro de esta lista. Sobre todo, los potenciadores de maestría: Juicio del Señor Supremo han hecho maravillas en la mejora general de la especificación, con grandes potenciadores del daño sagrado y la posibilidad de obtener Juicio durante el combate.

Por otro lado, los paladines de protección también parecen estar en buena forma, con impresionantes builds defensivas y ofensivas que deberían convertirla en una opción bastante buena en cada parte del juego. Por si fuese poco, también tiene una gran utilidad para el grupo que debería aumentar la supervivencia en mazmorras e incursiones.

Finalmente, el Paladín Sagrado es la más interesante de las tres especializaciones ya que lleva un tiempo siendo la mejor clase sanadora del juego. La Ira vengadora vuelve a ser fundamental ya que aumenta la curación y el daño infligido en un 15%.

Las clases tier A de World of Warcraft

Las clases que se añaden en la clasificación A son Cazador de demonios, Guerrero, Druida, Evocador, Brujo.

Cazador de demonios

A pesar de haber recibido bastantes cambios sigue estando en un buen estado. El panorama general es que el Cazador de demonios está muy bien preparado, pero necesita algunas mejoras directas de daño para estar en el top dentro del juego.

La especialización de Devastación es bastante competitiva a pesar de que la generación de recursos sigue siendo un gran problema. No obstante, su mejora de daño y la bajada del enfriamiento de las habilidades hace que siga siendo una gran opción, sobre todo, en la rotación de daño.

Respecto a los tanques, los de Venganza son los mejores por todo lo que nos ofrecen. La ventaja que tiene respecto al resto es la sinergia que tiene con algunas especializaciones de DPS. Lo más seguro es que lo veamos siendo parte de los grupos más competitivo gracias a su daño saliente que puede proporcionar al grupo a través de la Marca del Caos.

Guerrero

Actualmente el Guerrero es bastante interesante porque funciona tanto como DPS como tanque. Además, en The War Within su consistencia probablemente atraerá a muchos jugadores.

Tanto el Guerrero de Armas como el de Furia son casi imposibles de separar en términos de rendimiento. Ambos aparecen entre los diez primeros en DPS dentro de World of Warcraft. Furia es la más interesante de las dos gracias su daño de ráfaga espectacular, aunque puede tener problemas en Mítico+ en comparación con otras clases. Los combates largos también pueden ser un poco agotadores, pero el daño inicial es una compensación que merece la pena.

Armas es sin duda la especialización mejorada de los guerreros, gracias a algunos cambios en el árbol de talentos y al aumento adicional de los talentos de héroe. Es más completa que Furia, ya que ofrece daño en área, dual y de un solo objetivo, aunque su rendimiento es ligeramente inferior en este último aspecto en comparación con Furia.

El Guerrero de protección ha sido a menudo uno de los tanques más fuertes, pero actualmente es una de las opciones más débiles junto al Paladín de protección si tenemos en cuenta el resto de clases y especializaciones.

Druida

El druida es una clase muy variada, ya que cuenta con 4 especializaciones, pero ahora mismo es la que más destaca fuera de las de DPS. A partir de ahí, sin embargo, Feral sigue siendo la más fuerte de las dos especializaciones de daño.

Los talentos generales de la clase se han actualizado para The War Within, y en general han demostrado ser bastante buenas. Los potenciadores de Feral han mejorado significativamente las especializaciones tanto en encuentros de un solo objetivo como en daño en área, con más opciones de rotación que la hacen destacar.

El druida de equilibrio no es ni mucho menos la peor opción de DPS del juego, pero su daño es limitado y necesita algunas mejoras para ser el mejor. Algunos de los problemas de la especialización con la falta de kit de talentos se han reducido, y los nuevos talentos de héroe seguramente ayudarán a mejorar la situación, pero es una batalla cuesta arriba cuando muchos de los elementos básicos de la rotación no son lo suficientemente potentes.

El druida de restauración es una opción muy buena para curar tanto a un solo objetivo como en grupo. Muchas de sus habilidades principales han recibido mejoras de potencia, y ahora compite con el paladín sagrado. Con un amplio conjunto de limpiezas, eliminaciones de maldiciones y disipaciones, es probable que el druida de restauración siga siendo una buena opción durante algún tiempo.

Por su parte, Guardián tiene también un buen papel como tanque aunque tiene una dicotomía un tanto extraña. Causar un daño muy bueno para ser un tanque y, al mismo tiempo, es genial recibiendo daño. No extraña que aparezca constantemente en Mítico+ y en las incursiones.

Evocador

Los evocadores tienen tres opciones entre las especializaciones para elegir, dos de ellas centradas en el DPS y la otra disponible para desempeñar el papel de sanador en mazmorras e incursiones.

La primera, y sin duda la más popular de la anterior expansión, es el Aumento. La razón principal es doble: es capaz de dar apoyo a los aliados mientras inflige un gran daño al enemigo.

Dicho esto, muchos de los cambios implementados a lo largo de la beta de The War Within han dado más importancia a que la clase aporte su propio daño que a potenciar el de los demás, y eso se nota.La clase está dominando todas las tier list de World of Warcraft, compitiendo con los dos hechiceros como la mejor del juego en estos momentos.

El Evocador de devastación, por otro lado, da la sensación de que no está acabado y te deja con el regusto de que es una especialización que surgió a última hora para aumentar el número de especializaciones porque sí.

Los nuevos talentos de héroe han añadido profundidad y mejores opciones defensivas, pero no es suficiente para que la mayoría lo elija en lugar de Aumento. Lo mejor es que ahora se empieza a sentir una especialización cohesionada y distinta, pero aún necesita más tiempo para encontrar su identidad.

Finalmente, Evocador de preservación es bueno a la hora de curar, pero, por desgracia, le cuesta rendir al mismo nivel que otras especificaciones de curación más tradicionales. Los talentos de héroe han aumentado la potencia de su curación, pero a esta clase le sigue costando tanto en ataque como en defensa.

Brujo

Los brujos fueron muy buenos en Dragonflight, y el lanzamiento de The War Within los ha mantenido en el mismo nivel.

Con opciones inigualables para infligir daño y la capacidad de entrar en cualquier actividad y destacar, hay mucho que diferencia al Brujo de sus compañeros. Una ligera falta de utilidad para algunas condiciones de estado y problemas potenciales con el sustain son las únicas cosas que alejan a ambas especializaciones de la tier S.

Gracias a los cambios introducidos en la última actualización, la especificación Aflicción ha experimentado un rápido ascenso. Aunque no es capaz de hacer todo a la vez como las otras dos, podemos tener bastante daño en área o bien enfocado a un solo objetivo. En general, el Brujo es tan poderoso que lo más probable es que reciba algunos nerfeos sutiles en el futuro.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre en World of Warcraft así como en el resto de tus videojuegos favoritos.