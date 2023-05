Cómo conseguir ropa contra el frio antes de tiempo en Zelda: Tears of the Kingdom

La ropa de invierno es vital en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y te ayudará a explorar las zonas más frías del mapa sin miedo a una muerte inminente. Así que aquí te contamos cómo conseguir ropa de invierno pronto en Tears of the Kingdom.

El frío es un enemigo peligroso en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y, sin la ayuda de algunas recetas prácticas, ropa de abrigo o un fuego bien colocado, Link puede sucumbir rápidamente al clima que le rodea. Así que, siendo esto un impedimento nada más entrar en el juego, muchos buscan ropa de abrigo lo antes posible.

El artículo continúa después del anuncio.

Por suerte, hay una prenda de ropa de invierno relativamente pronto en el juego que ayudará a Link a soportar el frío un poco mejor. A continuación te explicamos cómo encontrarla y hacerte con ropa clave para el pobre Link congelado.

Cómo conseguir ropa para resistir el frio pronto en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Podrás encontrar ropa de abrigo para Link dentro de la zona inicial del tutorial, justo al lado del santuario inicial de Gutanbac que te enseña la habilidad Infiltración.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Una vez que hayas completado el Santuario de Gutanback, dirígete al tocón de árbol gigante situado junto a la estructura y verás una plataforma. Usa tu recién descubierta habilidad Infiltración para subir a esa plataforma y verás un pequeño cofre del tesoro.

El artículo continúa después del anuncio.

Dentro de ese cofre estarán las primeras prendas de abrigo que puedes encontrar en Tears of the Kingdom, las Botas forradas arcaicas. Aunque constituirán un útil elemento de protección, querrás hacerte con más lo antes posible.