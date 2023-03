Habilidad Infiltración en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene como objetivo aprovechar el increíble éxito del título anterior y, al hacerlo, los desarrolladores han inventado algunas habilidades nuevas, como Infiltración.

Siempre es una pregunta interesante cuando se trata de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ¿cómo podría superar a Breath of the Wild?

A través de una revelación de gameplay, a los jugadores se les ha dado esta respuesta. Habrá nuevas formas de viajar, nuevas formas de participar en el combate e incluso nuevas habilidades.

Infiltración es uno de estos nuevos poderes, y hemos elaborado una guía rápida y práctica que muestra lo que hace en Tears of the Kingdom y cómo usarlo en el juego.

¿Qué es Infiltración en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom?

Infiltración es una forma mucho más rápida de poder escalar montañas y llegar muy alto muy rápidamente en Zelda: Tears of the Kingdom.

En Breath of the Wild, se dedicaba una cantidad excesiva de tiempo a escalar montañas y colinas, quemando energía en el proceso. Ahora, gracias a esta habilidad, esto debería, con suerte, convertirse en nada más que un arte perdido debido a la rapidez de Infiltración.

Para usarla, los usuarios de Tears of the Kingdom primero deberán encontrar un lugar con techo, ya sea una casa o una cueva. Una vez que estés dentro del lugar designado, selecciona Infiltración y Link se moverá hacia arriba en una corriente ascendente brillante y, finalmente, aparecerá en la parte superior de la superficie.

¿Y no tiene un “pero”?

Los desarrolladores han dicho que se implementarán algunas restricciones, pero se puede usar prácticamente en cualquier lugar.

Esta es probablemente una de las muchas medidas nuevas diseñadas para acelerar los viajes y hacer que el juego sea aún más accesible que antes. Iremos actualizando este artículo con todos los detalles que encontremos sobre Infiltración, así que no dudes en consultarlo de vez en cuando.