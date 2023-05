Cómo revivir al caballo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Aprender a revivir a tu caballo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es increíblemente útil, así que aquí te explicamos cómo puedes recuperar a tu fiel corcel si cae en combate.

Perder a tu fiel corcel puede ser especialmente frustrante en Tears of the Kingdom, sobre todo si te has tomado la molestia de importar tus caballos de Breath of the Wild o has desbloqueado el caballo de Zelda. Sin embargo, con tantos enemigos duros rondando por Hyrule, perder a tu caballo puede ser inevitable.

Afortunadamente, hay una forma de revivir a tu caballo en el juego. Así que, si has perdido a tu semental favorito o simplemente quieres saber cómo puedes revivir a cualquier caballo en Tears of the Kingdom, nuestra práctica guía te ayudará.

Cómo revivir a un caballo en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Para revivir caballos, primero tendrás que conseguir una Zanahoria, que puedes encontrar en la cima de la Montaña Satori. Una vez obtenida, sigue las instrucciones que se describen a continuación:

Dirígete al Manantial Malanya.

Interactúa con la Fuente de las Hadas.

Dale la Zanahoria al Dios Caballo de Malanya. Puedes ver la ubicación exacta en el mapa de arriba.

Habla con el Dios Caballo de Malanya para revivir a tu caballo caído.

Una vez hayas seguido estos pasos, podrás dirigirte al Dios Caballo de Malanya para que resucite a tu amigo de cuatro patas. Es importante tener en cuenta que tu caballo debe estar registrado en un establo para que el Dios Caballo pueda revivirlo, así que asegúrate de hacerlo siempre que cojas un corcel que quieras conservar.

Y eso es todo sobre revivir a tu caballo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Siempre es fastidioso y triste perder al animal, así que con esto podrás reencontrarte con tu compañero rápidamente.