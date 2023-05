Cómo teñir armaduras en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Saber cómo teñir tu armadura en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede ayudarte a dar un aspecto diferente a tus conjuntos favoritos. A continuación te explicamos cómo puedes teñir los conjuntos de Link.

Zelda: Tears of the Kingdom está repleto de conjuntos de armadura que los jugadores pueden desbloquear y mejorar en las Fuentes de las Hadas. Desde el mortífero conjunto de Armadura Fantasmo hasta la elegante Armadura Mística, a Link no le faltan prendas con estilo.

Sin embargo, puede haber ocasiones en las que desees personalizar tu armadura en el juego para complementar un aspecto concreto. Pues bien, al igual que en Breath of the Wild, los jugadores pueden teñir su ropa en Tears of the Kingdom.

El artículo continúa después del anuncio.

Obviamente, esto es una gran noticia para aquellos a los que les gusta ir elegantes mientras acaban con el ejército de Ganondorf. Así que, sin más preámbulos, aquí tienes cómo puedes teñir armaduras en Tears of the Kingdom.

Cómo teñir una armadura en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para teñir tu ropa en Zelda: Tears of the Kingdom, tendrás que seguir estas sencillas instrucciones:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Dirígete a la Aldea Hateno.

Entra en la Tienda de Tintes Kochi, el edificio con botes de pintura de colores expuestos en el exterior.

Habla con Sayge y págale 20 Rupias.

Selecciona la ropa que deseas teñir.

Elige cinco ingredientes que quieras usar en el tinte.

Confirma tu selección.

Una vez hayas hecho lo anterior, tu ropa se teñirá del color que hayas elegido. Es importante tener en cuenta que no todas las piezas de ropa se pueden teñir, así que asegúrate de seleccionar piezas de armadura que se puedan personalizar.

El artículo continúa después del anuncio.

También puedes elegir teñir ciertas piezas de armadura individualmente o teñir todo un conjunto de una vez. Si no te gusta el color, puedes pedir a Sayge que elimine el tinte de tu atuendo por un precio adicional de 20 rupias.

La tienda de tintes de Kochi también puede cambiar el estampado de la paravela de Link, que se desbloquea haciendo fotos a los monstruos que hay por Hyrule, ¡así que no dejes de hacer fotos!