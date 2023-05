Todas las ubicaciones de las Fuentes de la Grandes Hadas en Zelda: Tears of the Kingdom

Las Fuentes de las Grandes Hadas se han escondido en Zelda: Tears of the Kingdom y solo saldrán cuando se toquen ciertos instrumentos como un tambor o un violín. Así que, así es como puedes resolver este puzle y mejorar tu armadura.

En Tears of the Kingdom puedes encontrar Fuentes de las Grandes Hadas por todo Hyrule, pero primero tendrás que completar una petición musical específica para que mejoren tu armadura. Obviamente, esto es muy importante, ya que las mejoras añadidas pueden aumentar drásticamente tu capacidad de supervivencia e incluso añadir bonificaciones especiales, un aspecto muy beneficioso a la hora de acabar con los enemigos más duros del juego.

Sin embargo, saber cómo revelar las Fuentes de las Grandes Hadas puede ser bastante complicado, sobre todo si no sabes dónde encontrar ninguno de los instrumentos en Zelda: Tears of the Kingdom. Afortunadamente, nuestra práctica guía tiene todo lo que necesitas saber para que puedas mejorar tu armadura y volver rápidamente a la aventura.

Cómo conseguir mejoras de armadura para la Fuente de las Grandes Hadas en Tears of the Kingdom

Nintendo

Para poder usar las Fuentes de las Grandes Hadas en Zelda: Tears of the Kingdom, primero tendrás que ayudar a los Trotamundos del Establo, un grupo musical itinerante que toca por todo Hyrule. Puedes encontrarlos en el Establo del Bosque, al suroeste de la región de Eldin.

Los músicos te explicarán que algo ha ido mal y mencionarán la Gaceta del Trébol Afortunado durante su conversación. Tendrás que dirigirte a la Gaceta del Trébol de la Suerte, que se encuentra al este de Pueblo Orni, en la región de Hebra.

Los antiguos establos se han convertido en una oficina, donde encontrarás a Traysi, la editora de Gaceta del Trébol de la Suerte. Ella te encargará que investigues los informes de aquellos que han visto a Zelda cerca de los establos repartidos por el juego. Cuando hayas iniciado la misión secundaria, vuelve al Establo del Bosque y habla con los músicos.

Te explicarán que su carruaje se ha roto y que su caballo se ha escapado, dejándoles tirados. Usa la Ultramano para arreglar las dos ruedas del carruaje y luego equipa a tu caballo con el arnés de remolque.

Vuelve a usar la Ultramano para enganchar el carruaje al arnés del caballo y lleva a los dos músicos ante la Gran Hada. Tocarán una canción y la Gran Hada finalmente se revelará, permitiéndote mejorar tu armadura.

Localización de las Fuentes de las Grandes Hadas en Tears of the Kingdom

Nintendo

Hay un total de cuatro ubicaciones de Fuentes de las Grandes Hadas y se pueden encontrar en los siguientes lugares:

Establo del Campo de Nieve

Establo del Bosque

Establo de las afueras

Establo de los Picos del Duelo

Asegúrate de usar el mapa de arriba si quieres evitar recorrer el mapa en su busca. Es importante tener en cuenta que tendrás que completar las misiones secundarias de los Trotamundos del Establo si quieres revelar a cada una de las Grandes Hadas, así que asegúrate de hacerlas si quieres recibir todas sus bendiciones.