Cómo conseguir la armadura aerodinámica en Zelda: Tears of the Kingdom

El conjunto de armadura aerodinámica puede aumentar drásticamente tu movilidad aérea en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, por lo que es esencial para explorar las Islas del Celestes sobre Hyrule. A continuación te indicamos dónde puedes encontrar las tres piezas de armadura.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenta las nuevas Islas Celestes, masas de tierra flotantes que se elevan sobre Hyrule. No solo cuentan con numerosos santuarios y objetos como los Testamentos de Sabio, sino que son una parte importante de la narrativa del juego. Esto hace que la navegación entre el cielo y la superficie sea increíblemente importante, y aquí es donde entra en juego el conjunto de armadura Aerodinámica.

Mientras que la paravela puede ayudarte a llegar a islas lejanas, el set de armadura Aéreo no gasta nada de resistencia y aumenta la movilidad aérea de Link. Afortunadamente, puedes conseguir esta armadura tan útil al principio del juego. Así que, sin más preámbulos, aquí tienes cómo conseguir el traje aéreo en Tears of the Kingdom.

Localización del set de armadura aerodinámica en Zelda: Tears of the Kingdom

El atuendo aerodinámico en Tears of the Kingdom se encuentra en tres Islas del Cielo, que hemos enumerado a continuación:

Isla Valor (Máscara Aerodinámica)

La máscara aerodinámica se encuentra en la isla Valor. Para llegar hasta ella, dirígete a la torre del monte Lanayru y lánzate al cielo. Vuela hacia el noreste en dirección a la pequeña isla y utiliza tus Dispositivos Zonnan portátiles para construir una aeronave.

De nuevo, continúa hacia el noreste hasta que veas la isla con el Santuario. Una vez allí, te recomendamos que completes el Santuario de Sihajog para poder teletransportarte aquí en el futuro. Una vez que hayas completado el desafío, serás recompensado con la Máscara aerodinámica.

Isla Coraje (Túnica Aerodinámica)

La túnica aerodinámica se encuentra en la Isla Coraje, justo al noroeste del Fuerte vigía. Para llegar a ella, tendrás que dirigirte a la Torre y úsala para lanzarte al cielo. Vuela hacia el suroeste para llegar a la Isla Coraje. Una vez más, completa el desafío Zonnan para conseguir la túnica aerodinámica.

Isla Valentía (Pantalones Aerodinámicos)

Los pantalones aerodinámicos se encuentran en la Isla Valentía, al sur de la Torre de las Ruinas de Oumbra. Entra en la torre y úsala para llegar a la isla en el punto sur del Gran Bosque de Hyrule. Completa el desafío para conseguir los pantalones del set aéreo.