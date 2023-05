¿Dónde conseguir el volante en Zelda: Tears of the Kingdom?

¿Te preguntas dónde puedes encontrar el volante en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Pues nuestra práctica guía tiene todo lo que necesitas saber.

Los Dispositivos Zonnan son una parte importante de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que permiten a los jugadores crear vehículos con la nueva habilidad Ultramano de Link. Desde veloces coches hasta dirigibles y aerodeslizadores, hay un montón de posibilidades a la hora de atravesar Hyrule.

Sin embargo, tus vehículos no irán muy lejos si no tienes acceso al volante (oficialmente conocido como panel de control) en Tears of the Kingdom. Como su nombre indica, este práctico accesorio te permite maniobrar los vehículos del juego, girándolos en la dirección que desees.

Así que, si te preguntas dónde encontrar este particular Dispositivo Zonnan, nuestra guía de localización del volante de Tears of the Kingdom te lo pone fácil.

Localización del volante de Zelda: Tears of the Kingdom

El volante (panel de control) se encuentra en el sureste del Archipiélago Celeste de Necluda, en la isla del Santuario de Kumamayn. El Dispensador de Dispositivos está al sur de la isla y se puede acceder a él al instante.

Sin embargo, te recomendamos que derrotes al minijefe, ya que deja caer el cristal necesario para activar el santuario de Kumamayn. Cuando hayas derrotado al jefe, coge el cristal verde y usa el trampolín de la isla para lanzarlo de vuelta al santuario.

Al hacer esto, podrás teletransportarte fácilmente de vuelta aquí cuando necesites más dispositivos Zonnan como el volante, el cañón, la rueda pequeña y la luz.