Habilidad Retroceso en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Retroceso llegará a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y hemos preparado una guía rápida y sencilla que muestra cómo funciona la nueva habilidad de Link en la esperada secuela.

Hemos visto que Link ciertamente tiene un montón de nuevas habilidades para usar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que la franquicia parece ser más grande, mejor y más audaz que antes.

Breath of the Wild introdujo algunos poderes nuevos e interesantes, como Paralizador, pero Tears of the Kingdom está configurado para abrir aún más el grupo de habilidades. Retroceso es el ejemplo perfecto de esto y busca cambiar las cosas para la secuela de 2023.

¿Qué es Retroceso en Tears of the Kingdom?

En pocas palabras, Retroceso actúa como una mecánica de rebobinado que invierte las acciones o el movimiento de un objeto durante un breve período de tiempo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Entonces, si has estado jugando con una roca gigante y rodó por un acantilado, por ejemplo, Retroceso retrocederá el tiempo en ese objeto específico y debería poder devolverlo al acantilado.

Cómo usar Retroceso

Como cualquier otra habilidad de Tears of the Kingdom en el arsenal de Link, nuestro protagonista deberá mirar un objeto y seleccionar la habilidad para usarla. Asegúrate de que el cursor esté en el objeto en el que deseas retroceder el tiempo y pulsa el botón de acción para usarlo.

Durante el video de demostración oficial de gameplay que hizo Nintendo el 28 de marzo de 2023, usaron el ejemplo de una roca que había caído del cielo. Link se subió a la roca, usó Retroceso en ella, y la roca se elevó hacia el cielo, lo que le permitió a Link acceder a una de las muchas islas flotantes que encontraremos en el juego.

Como con todo, estamos seguros de que los jugadores encontrarán formas innovadoras de usar esta mecánica y también jugará un papel importante en, presumiblemente, los rompecabezas de Santuario que regresan.