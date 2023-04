¿Hay mazmorras en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

¿ Te preguntas si las mazmorras volverán en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom? Nuestro práctico artículo tiene todo lo que necesitas saber.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se acerca rápidamente y los fans de todo el mundo están emocionados de profundizar en todo el contenido nuevo. Sin embargo, los detalles sobre Santuarios y mazmorras han sido bastante escasos, con Nintendo siendo reservado cuando se trata de revelar información sobre ambos.

Si bien los santuarios eran una gran parte de Breath of the Wild, la falta de contenido de mazmorras decepcionó a muchos de los jugadores del juego. Entonces, si te preguntas si las mazmorras regresarán en Tears of the Kingdom, nuestro práctico artículo tiene todo lo que necesitas saber.

¿Volverán las mazmorras en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Nintendo aún tiene que revelar si las mazmorras regresarán en Tears of the Kingdom. Las mazmorras han sido una parte integral de la serie Zelda desde que el primer juego hizo su debut en 1986.

Sin embargo, para decepción de muchos fans, las mazmorras pasaron a un segundo plano en Breath of the Wild. En cambio, los Santuarios eran la principal fuente de acertijos y ofrecían a los jugadores la oportunidad de reclamar Símbolos de Valía, que podían usarse para ganar piezas de corazón y aumentar la barra de resistencia.

De hecho, las únicas mazmorras presentes en el juego fueron las cuatro Bestias Divinas y el propio Castillo de Hyrule. Si bien los desarrolladores aún tienen que mostrar oficialmente si las mazmorras estarán presentes en Tears of the Kingdom, el último tráiler parece mostrar a Link asumiendo varios desafíos.

Un ejemplo muestra al héroe hyliano sumergiéndose más profundamente en una caverna, evitando por poco las numerosas trampas láser que se han montado en la pared. También hay un segmento en el que se puede ver a Link girando un gigantesco mecanismo giratorio que parece estar vinculado a un rompecabezas.

Por supuesto, esto es solo una mera especulación y tendremos que esperar la confirmación oficial de Nintendo, pero eso es todo lo que sabemos actualmente sobre si la mecánica de las mazmorras regresará en Tears of the Kingdom.