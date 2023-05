Límite del cielo y del suelo en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom permite a los jugadores volar alto en el cielo, así como explorar cuevas bien en las profundidades de la tierra de Hyrule. Para aquellos que se lo pregunten, aquí están los puntos más altos que puedes alcanzar en el juego, así como los más bajos en los que puedes sumergirte. Literalmente, el cielo es el límite.

En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los jugadores conocieron la versión más grande y abierta de Hyrule hasta la fecha. Ahora, en su secuela, Tears of the Kingdom, los jugadores pueden explorar tanto el cielo como el suelo.

Con habilidades como Infiltración, así como el fiel parapente de Link y otros medios para elevarse sobre el cielo, subir y bajar del mapa es tan emocionante como desplazarse de norte a sur.

Pero, ¿hasta qué altura del cielo puedes llegar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

Sigue leyendo mientras desglosamos lo que sabemos hasta ahora sobre las alturas que puedes alcanzar en Tears of the Kingdom.

¿Cuál es el punto más alto en el cielo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dónde está el límite?

Viajar y explorar el cielo en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un aspecto central. Aunque puede ser divertido saltar desde el punto más alto y navegar hasta la tierra de Hyrule que hay debajo, llegar hasta la cima no es una hazaña fácil.

Para aquellos que se pregunten hasta dónde se puede llegar en Tears of the Kingdom, hemos investigado un poco para averiguar cuál es el punto más alto del mapa.

Cuando juegas, el punto más alto que Link puede alcanzar en Tears of the Kingdom es el +3300 en el eje Y. Para alcanzarlo, hay que subirse a su globo y seguir subiendo hasta el final.

Eso sí, se tarda un poco en subir del todo, pero éste parece ser el límite del cielo en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

¿Cuál es el punto más bajo en Tears of the Kingdom?

Por otro lado, Tears of the Kingdom ofrece muchas cuevas y zonas nuevas bajo tierra para que Link las descubra y explore. Mientras que normalmente sería un engorro volver a subir desde las profundidades, Infiltración hace que volver a subir al mundo sea un proceso mucho más rápido.

Hasta ahora, la zona más baja que podemos encontrar en Tears of the Kingdom está a -1166. Para contextualizar, el nivel del mar en el juego se sitúa en 0. Por lo tanto, se trata de una profundidad bastante grande. Sin embargo, para no desvelar demasiados spoilers, no revelaremos dónde se encuentran estas profundidades.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre los puntos más altos y más bajos de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.