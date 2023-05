Mapa de las Islas Flotantes en Zelda: Tears of the Kingdom – Donde encontrar Santuarios

Hay mucho que explorar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y esa exploración se hace mucho más fácil con algunos de los Santuarios de las Islas Flotantes. A continuación te explicamos cómo encontrarlos y para qué sirven.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es un juego increíblemente extenso, con Islas Flotantes, Hyrule y las Profundidades para explorar. Sin embargo, gracias a un mapa tan grande, desplazarse o incluso mejorar tu Resistencia puede resultar complicado.

Ahí es donde entran en juego los Santuarios de las Islas Flotantes, ya que reducen drásticamente el tiempo que tardas en atravesarla, además de proporcionarte Dispositivos Zonnanio y Testamentos de Sabio. Teniendo esto en cuenta, te explicamos dónde encontrar los santuarios de las Islas Flotantes y para qué sirven en Tears of the Kingdom.

¿Qué son los santuarios de las Islas Flotantes en Tears of the Kingdom?

Los santuarios son muy útiles en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y deberías acceder a ellos siempre que encuentres uno o cuando te apetezca buscar.

Al igual que los santuarios normales, las Islas Flotantes también cuentan con ellos. Es aquí donde puedes resolver puzles, luchar contra Constructos Zonnanio y conseguir Luz de Bendiciones, que será el material principal para actualizar tu salud y tu resistencia.

Además, una vez descubiertos, podrás viajar rápidamente a su ubicación, lo que significa que cuantos más encuentres, más fácil te resultará atravesar las Islas Flotantes.

Donde encontrar los santuarios de las Islas Flotantes en Zelda Tears of the Kingdom

NINTENDO

Estas son solo algunas de las ubicaciones de los santuarios de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ya que hay montones por encontrar. Cuando encontremos más, actualizaremos este artículo, así que asegúrate de volver pronto cuando los hayas completado todos.

Localización del Santuario de Eldin y Hyrule Norte

Nintendo

Hay prácticamente uno en cada isla principal de esta sección, así que dirígete a Eldin Sur, Hyrule Norte y justo debajo de Sokkala para conseguir cinco prácticos Santuarios.

Localización de los santuarios de Necluda y Islas Thunderhead

Nintendo

El oeste de Necluda está relativamente vacío en cuanto a puntos de referencia, pero el centro de Necluda y las cercanas islas Thunderhead tienen tres prácticos santuarios en total. Asegúrate de recoger los dos disponibles en las islas Thunderhead.

Localización de los Santuarios de Necluda Norte y Lanayru Sur

Nintendo

La Gran Isla del Cielo tiene montones de Santuarios que encontrar, y más abajo encontrarás un mapa más detallado. Aparte de eso, dirígete a Necluda Norte y Lanayru Sur para encontrar un santuario en cada una. Después te recomendamos que te dirijas directamente a la Gran Isla, donde encontrarás un montón de santuarios.

Localización de Santuarios de la Gran Isla del Cielo y Sur de Hyrule

Nintendo

Hyrule Sur tiene un santuario en su isla, pero la Gran Isla del Cielo tiene cuatro, con uno en el norte, este, sur y oeste de la isla. Conseguirlos hace que esta isla sea mucho más fácil de recorrer a largo plazo.

Santuarios de Faron y otras islas menores

Nintendo

Aparte de las islas más grandes, puedes encontrar dos santuarios en Faron, uno en Necluda y muchos más repartidos por el mapa. Te recomendamos que te dirijas a estas islas y luego recorras cada lugar y explores más a fondo. ¿Quién sabe lo que puedes encontrar?