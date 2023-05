Nuevo glitch para duplicar objetos en Zelda Tears of the Kingdom

Ya es oficial, Zelda: Tears of the Kingdom tiene un nuevo glitch para duplicar de objetos que permite a los jugadores volver a producir grandes cantidades de recursos, y no creemos que Nintendo esté muy contenta con ello.

El truco de duplicación infinita de objetos permite a los jugadores apilar su inventario en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Desde infinitas Frutas Bomba hasta una brillante pila de Zafiros, las posibilidades eran realmente infinitas. Sin embargo, Nintendo supo darse cuenta de la táctica y puso fin a su reinado del terror.

Pero esto no parece haber durado demasiado, ya que un nuevo glitch de duplicar objetos ha llegado a las costas de Hyrule. Esto significa que los jugadores están volviendo a causar estragos y cargando con los objetos más valiosos e importantes del juego, antes de que Nintendo, presumiblemente, vuelva a tomar cartas en el asunto.

Vuelve el glitch de duplicar objetos de Zelda: Tears of the Kingdom

La última versión del fallo es cortesía del YouTuber Kibbles Gaming. Ha dicho que es “100% consistente, rápido, fácil” de hacer y afirma que este glitch de duplicación de objetos es el mejor.

En su vídeo, explica cómo se puede hacer el glitch usando la mecánica de lanzamiento de armas. Demuestra que tienes que sujetar un arma, guardar la partida y pulsar los botones necesarios para que Link pase a la animación de lanzamiento, pero sin llegar a lanzarla.

A partir de ahí, pulsa el botón – de la Switch, ve a la sección Registro de aventuras y dirígete al registro Recuerdos. Mira 4 recuerdos seguidos y, cuando termine el último, pulsa el botón +.

Ahora deberías ver que tu arma ha desaparecido de tu inventario. Vuelve a cargar tu archivo de guardado y verás tu arma anterior en el suelo. El creador de contenidos ha explicado que ver un recuerdo hace que el juego avance un fotograma, lo que significa que cuatro recuerdos y cuatro fotogramas son suficientes para que el juego registre el arma como lanzada.

Explica que, obviamente, esta lógica no sólo se aplica a las armas, sino a cualquier cosa que quieras duplicar en Zelda: Tears of the Kingdom.

Como ya hemos señalado, si quieres hacer uso de este truco, será mejor que lo hagas rápido, ya que es probable que Nintendo ya esté buscando una solución para este último glitch de duplicar objetos en Tears of the Kingdom.