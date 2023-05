Objetos infinitos en Zelda: Tears of the Kingdom – Glitch para duplicar ítems

El truco de objetos infinitos en Zelda: Tears of the Kingdom permite a los jugadores duplicar materiales en un instante, así que aquí te explicamos cómo puedes llenar tu inventario con partes raras de monstruos y otros objetos.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está repleto de cientos de materiales que se pueden usar para preparar recetas, fabricar armas y vehículos con Ultramano. Sin embargo, ciertos objetos pueden ser bastante difíciles de conseguir, sobre todo si careces de las armas o herramientas necesarias.

Pues bien, se ha descubierto un glitch de objetos infinitos de Tears of the Kingdom, que permite a los jugadores duplicar los materiales del juego en un instante. Obviamente, esto es extremadamente útil para aquellos que busquen crear copias de materiales raros de monstruos que puedan utilizarse para fusionar poderosas espadas y arcos.

Así que, tanto si quieres llenar tu inventario de poderosas armas como si quieres duplicar materiales de gran valor para venderlos por montones de rupias, este glitch de objetos infinitos de Tears of the Kingdom te permitirá hacerlo.

Cómo duplicar objetos en Zelda: Tears of the Kingdom

Para duplicar objetos en Zelda: Tears of the Kingdom, sólo necesitarás dos arcos. Una vez los hayas conseguido, sólo tienes que seguir las instrucciones que se indican a continuación:

Equipa un arco.

Pulsa arriba en el pad derecho.

Equipa un objeto en el arco que quieras duplicar.

Abre el menú de armas pulsando el botón + y suelta el arco que has equipado.

Equipa otro arco y pulsa dos veces el botón + para salir y volver a la pantalla del menú.

Suelta el arco y recoge ambos arcos.

Si has realizado el glitch correctamente, ahora deberías haber duplicado el objeto que equipaste a tu arco. Si no has conseguido duplicar el objeto, simplemente inténtalo de nuevo, y asegúrate de sincronizarlo perfectamente.