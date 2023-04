Te contamos todo lo que sabemos hasta ahora sobre la posibilidad de jugar como Zelda en Tears of the Kingdom.

La jugabilidad que Nintendo nos ha mostrado en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha cautivado a la comunidad gracias a sus nuevas mecánicas y modos de juego. A pesar de que tenemos nuevas habilidades disponibles dentro del juego, muchos siguen con una idea en la cabeza: ¿podremos jugar como Zelda en Tears of the Kingdom?

De ser así, sería la primera vez en la historia de la saga en la que la princesa sería jugable dentro de la saga. Y esto es todo lo que hemos recopilado sobre la posibilidad de que Zelda sea jugable en Tears of the Kingdom.

¿Podremos jugar como Zelda en Tears of the Kingdom?

Nintendo aún no ha revelado oficialmente si Zelda será un personaje jugable en Tears of the Kingdom. La comunidad llevaaños queriendo que la princesa sea jugable y se generó un gran debate sobre sus mínimas apariciones en Breath of the Wild.

Aunque Zelda ha aparecido en varios títulos derivados, como Hyrule Warriors y la popular serie Smash Bros, la princesa Zelda aún no es un personaje jugable dentro de su propia saga.

Si Zelda es jugable en Tears of the Kingdom, será la primera vez que la princesa tenga un papel protagonista en la serie. Aunque la información que rodea a esta idea es bastante escasa, el último tráiler de Tears of the Kingdom reveló algunos detalles bastante interesantes.

Nintendo

De hecho, durante el tráiler, la propia Zelda dice lo siguiente: “Sé por qué estoy aquí. Es algo que solo yo puedo hacer“. Aunque esto no confirma que Zelda vaya a ser jugable, sí da a entender que tendrá un papel importante en la secuela.

Del mismo modo, vemos un breve clip de Zelda mirando hacia lo que parece ser un santuario con engranajes mecánicos. Queda por ver si esto significa que Zelda será jugable en ciertos segmentos del juego, pero podría utilizarse para resolver ciertos puzles del mismo modo que se podía controlar a Medli en Wind Waker.