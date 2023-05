Récords de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: speedrun más rápida, métodos y má

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya tiene speedrunners trabajando sin descanso para completar el juego lo más rápido posible, así que aquí tienes nuestra guía completa de los speedruns más rápidos y sus récords, los mejores métodos y mucho más.

Cuando se trata de videojuegos, a muchos jugadores les gusta tomarse su tiempo y saborear la experiencia. Completar todas las misiones secundarias, recoger todos los coleccionables y mucho más, todo ello antes de dirigirse a completar la misión final y ver los créditos finales.

Sin embargo, hay un grupo de jugadores a los que les encanta hacer lo contrario y se esfuerzan al máximo por completar los juegos lo más rápido posible. Estos “speedrunning playthroughs” suelen llamar mucho la atención en Internet y en la comunidad de jugadores.

A menudo, los jugadores hacen speedrunning en títulos antiguos o que siguen una narrativa más lineal. Sin embargo, ahora que los juegos de mundo abierto son más populares que nunca, los speedruners han empezado a sumergirse en la conquista de juegos gigantes como Elden Ring en el menor tiempo posible.

Nintendo El speedrunning se convirtió en una gran parte de Breath of the Wild y ya lo es para Tears of the Kingdom

A pesar de que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom acaba de salir a la venta, los speedrunners ya han empezado a trabajar incansablemente para abrirse camino a toda velocidad.

Sin más dilación, aquí tienes un desglose completo del historial de speedrun de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quién ostenta actualmente los récords y mucho más.

Contenido:

Récord de velocidad actual de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En el momento de escribir estas líneas, el récord de velocidad de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom lo ostenta MrGymnast86. El día del lanzamiento del juego, este conocido speedrunner de Zelda compartió que había conseguido llegar al final del juego en tan solo 1 hora y 32 minutos.

En aras de no estropear grandes partes del juego que la gran mayoría de los jugadores aún no han visto, no incluiremos el clip aquí. Sin embargo, para aquellos que deseen ver su recorrido, se puede acceder al enlace del video aquí.

Las nuevas habilidades de Link, que incluyen Ultramano e Infiltración, probablemente ayudarán a los jugadores a llegar de principio a fin en muy poco tiempo. Asegúrese de volver a consultar esta sección, ya que actualizamos cada vez que se rompa el récord.

Por qué Tears of the Kingdom es el juego perfecto para los speedrunners

Similar a Breath of the Wild, Tears of the Kingdom permite a los jugadores atravesar gran parte del relleno del juego e ir directamente al final.

Si bien, por supuesto, esto significa que los jugadores probablemente no estarán preparados para la pelea final, la mecánica creativa en juego significa que es mucho más fácil para ellos tomar atajos que en los títulos anteriores de Zelda.

Además, el juego ofrece grandes bonificaciones cuando los jugadores usan su Amiibo dentro del juego. Comenzar el juego con un pie mucho más preparado de lo que inicialmente te permite hacerlo.

Récords anteriores

Dado que el juego acaba de salir, no hay registros previos que añadir a este apartado. Sin embargo, en las próximas semanas y meses, asegúrate de volver a consultar mientras actualizamos la lista con los últimos registros, quién los completó y el tiempo que necesitaron para completar el juego.