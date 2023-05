Sí se puede querer al perro en Zelda: Tears of the Kingdom con este truco

Un jugador de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha descubierto cómo acariciar al perro aunque el juego carezca de esta función.

El lanzamiento de Tears of the Kingdom a medianoche hizo que los fans acamparan durante días frente a la tienda de Nintendo en Nueva York. En solo tres días, la secuela de Breath of the Wild ha vendido más de 10 millones de copias. Su monumental logro ha hecho que el título se convierta en la entrada que más rápido se ha vendido en la historia de la serie Zelda.

A pesar del éxito general de ToTK, los jugadores se han sentido decepcionados por una habilidad que falta: acariciar perros. ¿Por qué no podemos querer al perro? A mí se me rompe el corazón.

Aunque los fans de Zelda no pueden oficialmente acariciar perros en Tears of the Kingdom, un jugador utilizó su creatividad para diseñar un método para dar rascadas a los merecidos cachorros del juego. He aquí cómo lo hizo el jugador favorito de todos.

Esta estructura de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom te ayudará a querer al perro

Un usuario de Twitter publicó un clip de Link usando una estructura para acariciar la parte superior de la cabeza de un perro. La breve escena resultó en una experiencia adorable para todos. En consecuencia, los compañeros jugadores de ToTk pidieron las instrucciones sobre cómo hacer el dispositivo. Al momento de escribir este artículo, no ha dado ninguna dirección.

En Tears of the Kingdom, los jugadores pueden usar diferentes habilidades para varios propósitos. La de los memes es básicamente Ultramano. Pero hay más.

Por ejemplo, la función Combinar permite a los jugadores diseñar armas creativas a partir de recursos como ramas de árboles y rocas. Luego pueden luchar con el objeto contra los enemigos que se encuentran en Hyrule.

Gracias a la imaginación de este jugador, ya podemos querer al perro en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ahora sí podemos tratarlo como un GOTY.