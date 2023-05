Todas las recetas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una de las muchas características que vuelven a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es la posibilidad de cocinar. Así que aquí tienes un práctico artículo con todas las recetas que hemos encontrado hasta ahora en el juego y guías sobre cómo cocinarlas.

Nintendo vuelve con su juego estrella, secuela directa de Breath of the Wild, a través de Zelda: Tears of the Kingdom. Aunque la secuela presenta muchas mejoras, también incluye algunos elementos que regresan del último juego.

Uno de ellos es la posibilidad de cocinar y, afortunadamente, Tears of the Kingdom te permite recordar recetas, a diferencia de Breath of the Wild. Cocinar comida ayuda a restaurar la Vida de Link e incluso puede darle varios potenciadores. Puedes encontrar muchos objetos de comida coleccionables en el juego, y recordar todas las recetas puede ser complicado. Por eso, hemos enumerado algunas de las recetas de Tears of the Kingdom junto con las formas de cocinarlas.

Contenido

Nintendo

Cómo cocinar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hay dos formas de cocinar en Zelda: Tears of the Kingdom: asando la comida al fuego o cocinándola en una olla.

Verás que asar comida al fuego es más común durante las primeras fases del juego. Para ello, todo lo que necesitas es sostener o dejar caer la comida cerca del fuego, esperar un tiempo y tu comida estará lista para consumir. Sin embargo, utilizar este proceso para cocinar recetas no será suficiente.

La olla y la olla portátil te permiten cocinar todas las recetas de Zelda: Tears of the Kingdom. Se pueden encontrar repartidas por todo el mundo. La Olla Portátil es de un solo uso y te ahorra tiempo cuando necesites cocinar una receta.

Hablando de recetas, las hemos enumerado en la siguiente tabla.

Todas las recetas

Ten en cuenta que iremos actualizando este artículo con las recetas que vayamos descubriendo. Aquí está la lista de recetas, ingredientes y para lo que sirve cada plato:

RECETA INGREDIENTES USO Manzana Asada 1x manzana Restaura vida Elixir gélido 1x Mariposa gélida, 1x parte de un monstruo Resistencia al calor Comida sospechosa 1x parte de monstruo o animal + cualquier otro ingrediente Restaura vida Elixir Electro 1x Gelatina Chuchu, 1x Libélula, 1x Mariposa verde Resistencia a la electricidad/tormentas Elixir Vigorizante 1x Cuerno de Bokoblin azul, 1x Rana Restaura resistencia Elixir energizante 2x Grillos, 1x Gelatina Chuchu Restaura resistencia Brocheta de setas vivaz 2x Seta de Hyrule + Trufa vivaz + carne de caza Restaura corazones al máximo y da uno extra Elixir Ignífugo 1x Lagarto ignífugo + 1x parte de monstruo Resistencia al fuego Brocheta de pescado y setas Pescado o cangrejo + seta Restaura 7 corazones Elixir raudo 1x Rana rauda + 1x Parte de monstruo Mejora la velocidad Elixir Vivaz 1x Lagarto vivaz + 1x parte de monstruo Restaura toda la salud y da corazones extra Manzana a la miel 1x manzana + x1 miel de vigor Restaura 7 corazones Marisco picante 1x marisco, 1x pimienta picante Resistencia al frío Frutas pochadas vivaces 5x Durian vivaz Restaura la vida al máximo y te da corazones extra Salteado de grutas y setas picantes 2x Setas de Hyrule + x2 Baya ígnea Da 5 corazones y Resistencia al frío Elixir picante 1x Mariposa roja 1x Parte de monstruo Resistencia al frío Carne asada picante 1x carne de caza 2x setas 2x baya ígnea Restaura corazones y da resistencia al frío Bayas salteadas picantes 5x Baya ígnea Restaura 5 corazones y da Resistencia al frío Carne asada Carne de caza Restaura vida Seta asada Seta(s) Restaura Vida

Recuerda que tienes que cocinar estas comidas una vez para aprender las recetas. Siempre puedes mezclar y combinar o sustituir ciertos alimentos para descubrir recetas diferentes, ya que hay muchas en el juego.

Nintendo

¿Cuántos tipos de recetas hay en Zelda: Tears of the Kingdom?

Hay cuatro tipos de Recetas en Zelda: Tears of the Kingdom. Se clasifican en los siguientes:

Recetas Cocidas

Elixir

Platos Congelados

Recetas asadas

Cada una de estas recetas desbloquea distintos potenciadores, además de restaurar la Vida. Algunos de estos potenciadores incluyen aumentos de defensa, resistencia y natación, además de resistencia al frío y al calor.

El sobrenombre de las recetas es el que nos da la pista principal de qué hace cada comida. Echa un vistazo:

Adherente : Resistencia contra resbalar al escalar

: Resistencia contra resbalar al escalar Ágil/acuoso : Velocidad al nadar.

: Velocidad al nadar. Candente : Aumenta el ataque en lugares cálidos

: Aumenta el ataque en lugares cálidos Electrizante : Resistencia contra electricidad y shock

: Resistencia contra electricidad y shock Gélido : Resistencia contra el calor.

: Resistencia contra el calor. Ignífugo : Resistencia contra el fuego.

: Resistencia contra el fuego. Luminoso : Luz en zonas oscuras.

: Luz en zonas oscuras. Picante : Resistencia contra el frío

: Resistencia contra el frío Protector: Defensa

Radiante : Resistencia al aura maligna.

: Resistencia al aura maligna. Raudo : Velocidad

: Velocidad Recio : Ataque

: Ataque Sigiloso : Sigilo

: Sigilo Tonificante/brioso : Resistencia extra

: Resistencia extra Vigorizante/vigoroso : Resistencia

: Resistencia Vivaz: Vida y corazones extra

Y eso es todo sobre las recetas en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.