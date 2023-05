Todos los Geoglifos en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Los Geoglifos son algo más que una pieza extra de historia en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: los necesitas para conseguir la Espada Maestra. A continuación te explicamos cómo conseguir todos los Geoglifos de Tears of the Kingdom y para qué sirven.

Los jugadores tienen mucho que hacer en Tears of the Kingdom, desde buscar armaduras hasta explorar el mundo y encontrar la legendaria Espada Maestra. Sin embargo, mientras exploras Hyrule, es probable que te encuentres con unos misteriosos Geoglifos que, al recogerlos todos, te concederán el arma legendaria que has estado buscando.

Así que, con esto en mente, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los Geoglifos en Zelda: Tears of the Kingdom, así como lo que hacen y dónde puedes encontrarlos.

¿Para qué sirven los Geoglifos en Zelda: Tears of the Kingdom?

Los Geoglifos son la forma en que conseguirás la Espada Maestra en Tears of the Kingdom. Sin embargo, para ello, tendrás que encontrar los 11 que hay repartidos por Hyrule.

Básicamente, los Geoglifos son similares a los Recuerdos Capturados de Breath of the Wild. Examinan acontecimientos pasados desde la perspectiva de Zelda y ayudan a desbloquear elementos más profundos de la historia del juego y el uso de la legendaria Espada Maestra.

Todas las ubicaciones de los Geoglifos en Zelda: Tears of the Kingdom

En total, hay 11 Geoglifos que encontrar en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y están repartidos por todo Hyrule. El mapa general y las ubicaciones de los Geoglifos están arriba, mientras que la descripción más detallada se encuentra abajo, por si te cuesta encontrarla.

¿Dónde Estoy?

El primer Geoglifo se encuentra justo al noroeste de Hyrule Central. Dirígete a la izquierda cruzando el río y pronto lo encontrarás.

Un mundo desconocido

Te recomendamos que te dirijas a la Aldea de Rito para encontrar este Geoglifo. Luego, sigue la Vía todo el camino hacia el este hasta que te encuentres con el Geoglifo, debería estar relativamente despejado a lo largo de la Vía, aunque tendrás que dirigirte hacia el norte de la Vía cuando te alinees con el icono.

Localización del Geoglifo del Consejo de Mineru

El tercer Geoglifo se encuentra justo encima de los Humedales de Lanayru y al este de Hyrule Central. Sigue el camino superior derecha desde el centro hasta alinearte con el icono, y luego dirígete hacia el norte.

Localización del Geoglifo del Asalto Gerudo

El cuarto Geoglifo de Lágrimas de Dragón se encuentra en una isla junto a los Campos de Hyrule. Está justo en el centro y es relativamente difícil pasarlo por alto.

Una muestra de lealtad

Encontrarás el quinto Geoglifo cerca del sureste de las Tierras Altas de Gerudo. Baja por las colinas y verás el Geoglifo esperándote.

Localización del Geoglifo de Zelda y Sonia

Después de adentrarte en las Tierras Altas de Gerudo en busca del quinto Geoglifo, dirígete directamente al norte y deberías encontrarte con el sexto, aunque hay unos cuantos descensos pronunciados, así que ten cuidado al correr. Justo al fondo de las Tierras Altas, al noreste, encontrarás la siguiente Lágrima.

Localización del Geoglifo de Sonia

El séptimo Geoglifo se encuentra en el extremo sureste de Hyrule. Tendrás que viajar hasta el fondo, junto a la Aldea Lurelin.

Localización del Geoglifo del Nacimiento del Rey Demonio en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Dirígete a las Montañas Hebra para encontrar este Geoglifo. Busca la Tundra de Tabantha y dirígete directamente al norte. El Geoglifo te estará esperando. Es una Lágrima de Dragón bastante difícil de encontrar, así que asegúrate de buscar la Atalaya de Pikida. Luego, vuela hacia el noreste y deberías ver el Geoglifo.

Geoglifo del Voto de los Sabios

Éste no es demasiado difícil de encontrar, ya que está lo más al este que puedes ir por el Gran Manantial de Lanayru. Busca los Humedales de Lanayru o el Monte Lanayru y sabrás que estás en el lugar correcto.

Localización del Geoglifo del Deber de un Rey

Este Geoglifo se encuentra justo encima de los Pastizales de Faron y al suroeste de Hylia. Sigue la orilla del lago y tendrás suerte.

El último de los geoglifos de Zelda Tears of the Kingdom para conseguir la Espada Maestra

La mejor forma de localizar el último Geoglifo es dirigiéndote a Ciudad Goron, entre la Montaña de la Muerte y el Gran Bosque de Hyrule. Sigue el camino principal entre el Bosque y las Montañas Eldin y el Geoglifo y la Espada Maestra serán tuyos.

Ahí lo tienes, esas son todas las localizaciones de Geoglifos en Zelda: Tears of the Kingdom.