Cómo conseguir la Espada Maestra en Zelda: Tears of the Kingdom

¿Estás buscando la localización de la Espada Maestra en Zelda Tears of The Kingdom? Pues nuestra práctica guía te mostrará dónde puedes encontrarla y qué tienes que hacer para reclamar el arma legendaria de Link.

Conseguir la Espada Maestra en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puede ser complicado, sobre todo si no sabes por dónde empezar a buscar. Sin embargo, esta arma de gran daño merece la pena y puede acabar con los enemigos más letales del juego.

De hecho, cuando la Espada Maestra se combina con equipo como el Set de Armadura Fantasmal y el Set de Armadura Bárbaro, estarás infligiendo enormes cantidades de daño. Así que si quieres saber dónde está la Espada Maestra en Tears of the Kingdom y los requisitos para conseguirla, te lo contamos todo.

Es importante tener en cuenta que se mencionan spoilers de la historia a lo largo de este artículo, así que no leas a continuación si deseas evitar grandes revelaciones.

Contenido

Localización de la Espada Maestra en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Para conseguir la Espada Maestra en Tears of the Kingdom, primero tendrás que encontrar los 11 Geoglifos que han aparecido por Hyrule.

Cuando hayas localizado todos los geoglifos, aparecerá el dragón de la princesa Zelda en el cielo de la península Espiralia. Una lágrima caerá del ojo del dragón y aterrizará en la isla de la Península Espiralia, así que dirígete al lugar y activa la duodécima lágrima, luego teletranspórtate a la Torre Skyview de la Monte Ulri y salta hacia el este en dirección al dragón.

Deberías ver la Espada Maestra incrustada en la cabeza del dragón. Sin embargo, para sacarla con éxito, necesitarás tener dos ruedas de estamina, lo que equivale a cinco mejoras de Estamina. Es importante tener en cuenta que los elixires de aguante y la comida de aguante no se pueden usar.

Si no tienes suficiente aguante, tendrás que conseguir más bendiciones de luz en los santuarios o cambiar contenedores de corazón por recipientes de aguante en la estatua con cuernos de Lookout Landing. Si cumples los requisitos anteriores, podrás hacerte por fin con la Espada Maestra.

¿Puede romperse la Espada Maestra en Tears of the Kongdom?

Nintendo

No, la Espada Maestra no se rompe en Tears of the Kingdom. En su lugar, tiene un periodo de enfriamiento y los jugadores tendrán que esperar diez minutos antes de poder usarla de nuevo. Durante nuestras pruebas, conseguimos cortar a varios oponentes mortales antes de que la Espada Maestra entrara en su estado de recarga.

De hecho, la Espada Maestra parece ser el arma más duradera de todo el juego, lo que la hace extremadamente útil si quieres acabar con minibosses especialmente duros.

¿Puedes fusionar la Espada Maestra en Tears of the Kingdom?

Sí, la habilidad Fusionar de Link se puede usar en la Espada Maestra. Esto significa que puedes fusionar diferentes materiales y partes de monstruos con la Espada Maestra, lo que aumentará el poder de ataque del arma y le dará diferentes efectos.

¿La forma Dragón de la princesa Zelda suelta escamas de dragón?

Sí, la forma de dragón de la princesa Zelda deja caer escamas de dragón. Si golpeas uno de sus cuernos brillantes, soltará una escama de dragón de luz, que cura a Link cuando se fusiona con un arma. Esto resulta especialmente útil cuando te enfrentas a un enemigo duro.