Útil truco de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para usar el escudo como monopatín

Si quieres sacar el Tony Hawk que llevas dentro y recorrer Hyrule con estilo, este truco de monopatín de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom te permitirá hacerlo.

La comunidad de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha estado muy ocupada usando Ultramano para crear todo tipo de vehículos extravagantes. Desde mortíferos mechas inspirados en Armored Core hasta potentes aviones, la creatividad parece no tener fin.

Aunque el surf con escudo siempre ha sido una forma estupenda de bajar una pendiente especialmente pronunciada, un nuevo truco ha ampliado este pasatiempo cargado de adrenalina. De hecho, Nintendo ha permitido a los jugadores convertir cualquier escudo en el propio monopatín de Link.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto no sólo abre a Link otra forma de recorrer el mundo que le rodea en el juego, sino que además es extremadamente fácil de hacer una vez que sabes cómo. Así que aquí tienes cómo convertir cualquier escudo de Tears of the Kingdom en un monopatín y dar rienda suelta al Tony Hawk que llevas dentro.

El truco de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom convierte escudos en monopatines

En Tears of the Kingdom, el Surf con escudo tiene un giro añadido, ya que ahora los jugadores pueden usar el Mecha para fijar todo tipo de armas, Dispositivos Zonan y objetos a sus escudos. Esto no sólo aumenta la durabilidad del escudo, sino que también puede darles diferentes efectos.

El artículo continúa después del anuncio.

Pues esto último es lo que ocurre cuando fusionas un minicarro a cualquier escudo. Como se ve en el vídeo, al acoplar este objeto puedes conseguir un estupendo juego de ruedas, lo que básicamente convierte tu escudo en un monopatín.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Esto aumenta drásticamente tu velocidad de movimiento y permite a Link deslizarse sin esfuerzo cuesta abajo. Para mejorar aún más las cosas, esta técnica puede usarse para viajar a lo largo de las barandillas que conectan algunas de las Islas Celestes.

Así que, la próxima vez que veas un minecarro tirado por ahí, asegúrate de usar este sencillo truco para convertirte en el Tony Hawk de Hyrule.