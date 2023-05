Zelda: Tears of the Kingdom – Cómo conseguir flechas

¿Buscas más flechas para abatir enemigos desde lejos en Zelda: Tears of the Kingdom? ¿Esperas activar tus locos artilugios sin tener que ponerte en la zona de peligro? En esta guía te explicamos cómo conseguir más flechas.

Con la nueva habilidad de Combinación, Nintendo ha hecho que las flechas sean más valiosas que nunca en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Poder combinarlas con objetos sobre la marcha ha introducido un nuevo nivel de profundidad en el uso de los arcos, pero también significa que algunos jugadores se encuentran a menudo con que se les acaban las flechas.

El artículo continúa después del anuncio.

No te preocupes, porque tenemos una práctica lista de las formas más fáciles y rápidas de encontrar más munición para tus hazañas.

Cómo conseguir más flechas en Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo

Buscando en el suelo

La primera forma de conseguir flechas es rebuscándolas entre los enemigos. Una vez que hayas adquirido un arco por primera vez, que puedes conseguir derrotando a enemigos a distancia en el tutorial, podrás ver y recoger flechas del suelo.

No es la forma más gloriosa de llenar tu carcaj, pero significa que tendrás una ventaja extra en las primeras fases del juego.

Flechas enemigas

Los enemigos que usan arcos para atacarte tienen la posibilidad de soltar flechas, como en anteriores títulos de Zelda. Sin embargo, la tasa de drop no es del 100%, así que no esperes conseguirlas siempre.

El artículo continúa después del anuncio.

Si quieres una forma más lenta pero constante de conseguir munición, puedes conseguir flechas de los enemigos esquivando sus disparos y haciendo que golpeen el suelo. Las flechas enemigas pueden clavarse en el suelo, lo que significa que puedes recogerlas y usarlas para ti.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Reciclando

Si quieres conseguir más flechas a la vez que recoges basura, puedes escanear el campo en busca de flechas que hayas disparado y que no hayan dado en el blanco. Puede que sigan clavadas en el suelo, aunque ten en cuenta que no podrás recoger una flecha que hayas fundido con otra cosa.

El artículo continúa después del anuncio.

Cofres y vasijas

Otra característica icónica que se ha mantenido a lo largo de los juegos de Zelda es la posibilidad de conseguir objetos rompiendo vasijas y abriendo cofres, y Tears of the Kingdom no es una excepción.

Romper despiadadamente todas las vasijas que encuentres te dará una pequeña posibilidad de encontrar flechas en su interior, y este truco también funciona con las cajas.

Comprar a mercaderes

Si tienes un buen montón de rupias y no quieres farmear para conseguir flechas, puedes visitar a los mercaderes de Hyrule que venden flechas.