¿Cómo funciona la combinación en Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

La nueva habilidad de combinación en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nos permite a Link crear nuevas armas y elementos, así que aquí está todo lo que sabemos sobre lo que hace y cómo podemos usarlo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom presenta una serie de nuevas mecánicas y habilidades que Link puede usar para su beneficio. Uno de ellos es la habilidad combinación que cambia por completo las mecánicas del juego. Con ella nos permite combinar elementos para crear nuevas armas con varios efectos.

Obviamente, esto es increíblemente útil cuando buscamos crear algunas armas únicas para usar contra los nuevos tipos de enemigos en Zelda Tears of the Kingdom. La nueva habilidad combinación no solo es útil cuando nuestras armas se rompen, sino que también abre las puertas para una gran cantidad de experimentación.

Para que no te pierdas ninguna de ellas, te contamos todo lo que necesitas saber sobre la habilidad combinación en Zelda Tears of the Kingdom.

¿Qué es la combinación en Tears of the Kingdom?

Como sugiere el nombre, Combinación nos permite combinar varios elementos para crear armas improvisadas. Por ejemplo, combinar la rama de un árbol con una roca creará un martillo que puede usarse para pulverizar a los enemigos. Estas armas que creamos nosotros también tienen varios efectos que difieren de las armas ordinarias que nos encontraremos por Hyrule.

Cómo combinar armas en Tears of the Kingdom

Para combinar armas en Tears of the Kingdom es tan sencillo como hacer los siguientes pasos:

Encontramos un arma o un objeto y lo equipamos Localizamos otra arma u objeto. Activamos la habilidad Combinación Presionamos Y o ZL para fusionar ambos elementos.

Igualmente, podremos combinar flechas con elementos del inventario para crear proyectiles únicos. Por ejemplo, combinar una flecha con un globo ocular crea una flecha que se enfoca en su objetivo, lo que facilita alcanzar objetivos que están lejos y en movimiento.

Combinaciones de Tears of the Kingdom

Hemos recogido todas las combinaciones que nos han enseñado en el gameplay del juego en la siguiente tabla. A medida que se anuncien nuevas combinaciones las iremos incluyendo. ¡Estad atentos!