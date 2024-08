Si eres un fan del anime y te gusta Boku no Hero, es muy probable que te interese conocer animes similares para satisfacer tus ganas de ver más acción y superhéroes desenfrenados. Si ese es tu caso, este artículo te será muy útil.

Boku no Hero (My Hero Academia) es uno de los animes más populares de los últimos años. En su historia basada en el manga con el mismo nombre, conocemos a Izuku Midoriya (Deku) y su camino para convertirse en un gran héroe. Una historia shonen que no tiene desperdicio.

En un mundo donde los Quirks definen el destino, Boku no Hero es un testimonio de lucha y superación que se ganó el corazón de muchos fans. Si esta serie está entre tus favoritas, en esta lista reunimos algunos de los mejores animes como My Hero Academia para ver en 2024.

Ranking of Kings

Crunchyroll

Este hermoso anime nos presenta a Boji, un pequeñín bastante carismático y sordo que resulta ser príncipe. Al igual que Deku de My Hero Academia, es bastante ingenuo y al mismo tiempo, intenta convertirse en el más grande de los reyes a pesar de que la sociedad lo critica y no le tienen mucha fe.

El tema de la sucesión y los retos a los que se enfrenta Boji se hace eco del escepticismo que rodea a la capacidad de Deku para ocupar el lugar de All Might en My Hero Academia.

Además, la historia de Ranking of Kings es cautivante y podrás conectar con sus personajes, especialmente con Boji, el improbable heredero del Rey Bosse que está listo para demostrar todo lo que puede hacer y probarle a la sociedad que si te lo propones, todo es posible.

Assassination Classroom

Crunchyroll

Tanto Assassination Classroom y My Hero Academia comparten varios elementos en común: ambos presentan profesores excepcionales, All Might y Koro-sensei, que lideran clases con objetivos diferentes. El heroísmo en My Hero Academia y las habilidades asesinas en Assassination Classroom.

En este anime conocemos a Nagisa, que al igual que Deku, es un jóven que parece ser ordinario y desea sobresalir en su clase y sigue los pasos influyentes de su maestro, demostrando que tiene una mente analítica impresionante. En el caso de Nagisa, las debilidades de Koro-sensei y en el caso de Deku, un profundo conocimiento de los Quirks.

One Punch Man

Crunchyroll

Era obvio que este anime iba a estar en esta lista. One Punch Man se ha convertido en un anime clásico de superhéroes que los amantes del shonen no deben perderse. Para empezar, tanto One Punch Man como My Hero Academia comparten el concepto de héroes en mundos donde los superpoderes son comunes.

En este anime conocemos a Saitama, un héroe ultrapoderoso que derrota a sus enemigos de un solo golpe debido a lo increíblemente fuerte que es. Es tan fuerte que esto lo lleva a sufrir una crisis existencial porque simplemente la vida no le presenta retos. Esto contrasta un poco con Deku de Boku no Hero, quien no tiene poderes y aspira a ser grande.

Sin embargo, ambos animes abordan el tema de superación, desarrollo personal y la perseverancia.

Hunter x Hunter

Crunchyroll

Hunter x Hunter es otro anime clásico del género shonen. En esta seguimos a Gon Freecs, un pequeño niño de 12 años que aspira convertirse en un gran cazador de monstruos. Durante su travesía conoceremos a diversos personajes, villanos y aventuras bastante entretenidas.

Ambos animes comparten la base de un mundo con superpoderes: Boku no Hero cuenta con una sociedad que maneja los Quirks. Hunter x Hunter introduce a los ‘usuarios de Nen’, lo que es equivalente a poseer superpoderes.

Otra similitud es que en En My Hero Academia, los aspirantes a héroes se matriculan en instituciones como la La Academia U.A, mientras que en Hunter x Hunter, los individuos que buscan marcar la diferencia deben superar el riguroso Examen de Cazador para unirse a la Asociación de Cazadores.

Gurren Lagann

Crunchyroll

En el universo de Gurren Lagann, los fans se adentran en una aventura épica similar a My Hero Academia. Acá tenemos a Simon, un personaje que se gana el cariño de los espectadores y que está en la búsqueda por estar a la altura del legado de su mentor, Kamina.

Simon enfrenta la inmensa presión de cumplir con grandes expectativas, lo que refleja los desafíos que enfrenta Deku de Boku No Hero.

En ambas series los protagonistas se ven impulsados a llevar adelante los sueños y aspiraciones de quienes los precedieron. Mientras Deku se esfuerza por convertirse en el próximo símbolo de la paz, Simon continúa la misión de Kamina de explorar el vasto mundo de la superficie.

Las dos series comparten un tema central: el poder de la esperanza y la resistencia.

Y esto es todo (por ahora), así que si deseas conocer más animes como Boku no Hero, te invitamos a guardar este artículo entre tus favoritos porque la lista se irá expandiendo.