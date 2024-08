Mejores animes como One Piece – Shonen para ver en 2024

No hay duda de que One Piece es uno de los animes shonen más populares del mundo. Con esto en mente, muchos fans desean experimentar series similares. Por esta razón hicimos una lista con los mejores animes shonen como One Piece para ver en 2024.

El género shonen es uno de los más populares e influyentes en el anime, grandes series de esta categoría se han convertido en parte de la cultura pop y han trascendido en el tiempo, ejemplos hay de sobra: Dragon Ball, Naruto y más.

El artículo continúa después del anuncio.

Pero sin duda alguna, One Piece no puede faltar en la lista. Este anime, tuvo sus inicios en 1999 y continúa al día de hoy, aunque ya se encuentra cerca del final. Es por eso que acá te recomendamos varios de los mejores animes shonen como One Piece para ver en 2024.

El artículo continúa después del anuncio.

1. Hunter X Hunter

crunchyroll

Hunter x Hunter es un clásico del anime shonen. Si te gusta One Piece, esta serie seguro te va a gustar mucho.

El artículo continúa después del anuncio.

Creado por Yoshihiro Togashi, este anime es muy querido por los fans gracias a su argumento bien desarrollado, personajes carismáticos y llenos de matices, y sus escenas de acción cargadas de adrenalina. Acá seguiremos a Gon, un joven que quiere convertirse en cazador. Durante su viaje, entabla amistad con Killua, Kurapika y Leorio, todos ellos con objetivos que cumplir mientras se reconcilian con su pasado.

2. Bleach

Shueisha

Bleach, uno de los tres grandes del género shonen, alcanzó su apogeo durante los años 2000, una década que muchos fanáticos del anime consideran la “edad de oro” del shonen. La trama se centra en Ichigo Kurosaki, un estudiante de secundaria que posee la rara habilidad de ver fantasmas y otras entidades sobrenaturales.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un día, Ichigo sufre el ataque de un espíritu maligno llamado Hollow. En ese momento, conoce a Rukia Kuchiki, una Segadora de Almas que le explica todo sobre los Hollows y la Sociedad de Almas. Aunque al principio Ichigo se muestra escéptico, pronto despierta sus propios poderes y se convierte en un Shinigami sustituto.

3. Naruto

crunchyroll

Muchos fans van a estar de acuerdo en que Naruto es uno de los animes shonen por excelencia. De hecho se considera que es uno de los “Tres Grandes” del género. La serie es famosa por sus personajes memorables, clanes de ninjas, giros inesperados en la trama, historias de fondo complejas, tragedias, y mucho más. Acá seguimos a Naruto, un joven ninja que sueña con convertirse en el Hokage, el líder de la Aldea Oculta de la Hoja.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El título de Hokage solo se lo gana el ninja más fuerte de toda la aldea. A Naruto le falta mucho para poder llegar a ese nivel. Mientras la historia avanza, podemos ver cómo Naruto se hace cada vez más fuerte y empieza a descubrir el gran poder interno que lleva dentro.

4. Gintama

Prime Video

One Piece tiene varias historias que pueden llegar a tornarse muy serias, mientras que Gintama no se toma en serio, de hecho, es una comedia. Podemos decir que es una mezcla caótica y divertida de ciencia ficción con drama de época. La serie combina una amplia gama de géneros, tonos y situaciones.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Está ambientada en el período Edo y seguimos a Gintoki Sakata. Un hombre excéntrico de cabello plateado que lleva una espada de madera y se considera un samurái. Como fundador de Yorozuya, una pequeña empresa que acepta trabajos de todo tipo, Gintoki suele intentar ayudar a los demás, aunque las situaciones siempre terminan tomando giros inesperados y peculiares.

5. Black Clover

Netflix

La diferencia entre Black Clover y One Piece es que la historia del primero se desarrolla en un mundo mágico. Sin embargo, los protagonistas de ambas series, Asta y Luffy, tienen el mismo objetivo de convertirse en los más poderosos de sus respectivos universos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En Black Clover seguiremos a Asta, un joven sin poderes mágicos, que sueña con ser el Rey Mago. A pesar de su falta de magia, Asta puede anularla, y la historia muestra su ascenso entre los Caballeros Mágicos usando esta habilidad única.

6. Dragon Ball (toda la franquicia)

Funimation

Si algo tienen en común Dragon Ball con One Piece, además del género, es que ambos fueron producidos por Toei Animation. Los dos animes cuentan con sus respectivas series y películas, episodios especiales que representan algunos capítulos del manga y más.

El artículo continúa después del anuncio.

Dragon Ball, creada por Akira Toriyama, se enfoca en las aventuras de Son Goku, un apasionado de las artes marciales, y sus amigos mientras buscan las Bolas del Dragón y se enfrentan a diversos enemigos ultra mega poderosos.

El artículo continúa después del anuncio.

Luffy y Goku son dos protagonistas carismáticos y determinados que rápidamente logran cautivar a quienes los rodean. Además, este dúo ha compartido pantalla en varios episodios crossover, lo que fortalece la conexión entre sus respectivas series.

El artículo continúa después del anuncio.

7. Toriko

Crunchyroll

También del estudio Toei Animation, Toriko es una serie de aventuras épicas que sigue a un Cazador Gourmet que se esfuerza por cumplir su ambición de comer la mejor comida del mundo. Sin embargo, el camino para completar esta misión no es fácil, ya que Toriko se enfrenta a diversos retos por el camino.

Toriko y One Piece comparten una amplia construcción del mundo, que se retrata de forma brillante. Además, estas series cuentan con un increíble elenco de personajes que se desarrollan con fuerza a lo largo de la serie en una serie de aventuras y misiones. Sin duda uno de los mejores animes shonen que no te puedes perder.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

8. One-Punch Man

Netflix

El manga de One-Punch Man es sin duda uno de los más entretenidos y su arte simplemente es hermoso. Aunque tenemos que decir que el anime también lo hizo bastante bien. Este es uno de los mejores animes shonen como One Piece gracias a que cuenta con personajes muy poderosos, escenas de lucha llenas de adrenalina y mucha comedia. El protagonista, Saitama, es un superhéroe mega poderoso capaz de derrotar a oponentes, alienígenas y monstruos con un solo puñetazo, por eso el nombre de la serie (“hombre de un solo golpe”).

El artículo continúa después del anuncio.

La trama de One Punch Man aborda hábilmente la gris moral de ser un héroe. Esto, combinado con la bella animación de la serie, hace que los espectadores esperen con impaciencia la inevitable tercera temporada. El estilo cómico de la serie, así como sus momentos dramáticos, son muy similares a los de One Piece.

El artículo continúa después del anuncio.

9. Fullmetal Alchemist: Brotherhood

Crunchyroll

Fullmetal Alchemist: Brotherhood es un anime clásico que cuenta con millones de fans en todo el mundo por muchas razones. Es muy similar a One Piece por el hecho de ser un shonen, pero además, es conocido por su detallada construcción de mundos y personajes que se esfuerzan por hacerse más fuertes para alcanzar sus sueños.

El artículo continúa después del anuncio.

En la historia de Eiichiro Oda, vemos a Luffy viajar a diferentes lugares, conocer a personas fascinantes y enfrentarse a enemigos poderosos con el fin de convertirse en el Rey de los Piratas. De manera similar, los hermanos Elric recorren el país en busca de una manera de recuperar sus cuerpos.

El artículo continúa después del anuncio.

En Brotherhood, la Alquimia es la fuerza central que mueve todo, similar al Haki en One Piece.

10. Seven Deadly Sins

TMS

Sabemos que Seven Deadly Sins puede llegar a ser una serie “especial”, ya que no le agrada a todos, pero no te dejes engañar, este anime es uno de los mejores shonen que vas a poder encontrar. Dejó una huella en la industria con su increíble mundo y sus personajes únicos.

El artículo continúa después del anuncio.

Similar a One Piece, Seven Deadly Sins cuenta con una amplia gama de personajes que muestran diversas habilidades. Meliodas, el protagonista de la serie, es el punto fuerte, pero los personajes secundarios también brillan con luz propia gracias a una historia magníficamente escrita. Este anime cuenta con una historia llena de acción, corazón y profundidad y a los fans de One Piece les encantará experimentar este mundo.

El artículo continúa después del anuncio.

11. My Hero Academia

Bones

My Hero Academia, uno de los mejores animes de superhéroes, narra la historia de Izuku Midoriya, conocido como Deku, un chico sin Quirk que aspira a convertirse en el héroe número 1, inspirado por su ídolo All Might. Cuando finalmente recibe un Quirk poderoso de All Might, tiene la oportunidad de hacer realidad su sueño.

El artículo continúa después del anuncio.

Al igual que One Piece, este anime se enfoca en un sueño y en el viaje del protagonista para alcanzarlo. La serie cuenta con todos los elementos que hacen a un buen anime shonen: desde amistades inquebrantables hasta emocionantes batallas, manteniéndote cautivado durante años.

El artículo continúa después del anuncio.

12. Boruto: Naruto the Next Generations

Pierrot

Quienes han visto Naruto probablemente también conocen a Boruto. Esta secuela del querido anime de ninjas sigue a la nueva generación de héroes, con Boruto Uzumaki, el hijo de Naruto y Hinata, como protagonista principal y su lucha por salir de la sombra de su padre.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque fue bastante controvertido cuando se estrenó, Boruto ha logrado ganar una base de seguidores leales. Gran parte de este éxito se debe a su clásico encanto de shonen. Al igual que One Piece, este anime shonen cuenta con un protagonista entusiasta, aunque más astuto, y sus aventuras para salvar a sus amigos y al mundo de numerosos enemigos.

El artículo continúa después del anuncio.

13. Fairy Tail

Crunchyroll

Fairy Tail fue considerado como uno de los mejores animes shonen por allá en la década de 2010. Pero algo que le jugó mucho en contra fue su constante fan service. De todas formas, su espíritu aventurero, sus fuertes amistades y su comedia tonta te recordarán los Piratas de Sombrero de Paja.

El artículo continúa después del anuncio.

Fairy Tail sigue a Lucy, una heredera que sueña con vivir aventuras. Por fin tiene la oportunidad de hacerlo cuando conoce a Natsu y Happy, y se une al gremio de magos del mismo nombre. Con el tiempo, Gray, Erza, Wendy y Charlés se unen al equipo y emprenden diversas misiones.

El artículo continúa después del anuncio.

14. Magi: The Labyrinth of Magic

Una de las mejores cualidades de One Piece es su detallada construcción de mundo. Si estás buscando un anime similar, Magi es una excelente opción. Esta serie presenta un mundo mágico complejo y bien desarrollado, con una fuerte influencia de temática árabe. Acá seguimos la historia de un trío que se embarca en una gran aventura, como suele ocurrir en los animes shonen.

El artículo continúa después del anuncio.

La trama se centra en Aladino, un joven que también es un poderoso mago conocido como “Magi”. Su misión es encontrar a un candidato digno para ser rey y ayudarlo a conquistar las misteriosas mazmorras. En este viaje lo acompañan Alibaba, un ladrón callejero, y Morgiana, una esclava.

El artículo continúa después del anuncio.

15. Yu Yu Hakusho

Yoshihiro Togashi ha demostrado una y otra vez por qué se le considera uno de los mejores mangaka de todos los tiempos. Antes de que su manga Hunter x Hunter de 1998 se convirtiera en una sensación nacional, ya había publicado otra obra maestra: Yu Yu Hakusho.

El artículo continúa después del anuncio.

Fiel a todo shonen clásico, Yu Yu Hakusho ofrece a los fans de las artes marciales todo lo que buscan complementando todo con personajes muy carismáticos. La dinámica entre Yusuke y sus compañeros es tan entretenida como los desternillantes incidentes de Luffy con sus compañeros de tripulación.

El artículo continúa después del anuncio.

16. Inuyasha

Técnicamente, Inuyasha no es un anime shonen, pero comparte muchos elementos del género y es por eso que lo agregamos a nuestra lista. En esta serie hay mucha acción y tiene una de las tramas más intrigantes que podrás encontrar.

El artículo continúa después del anuncio.

La historia gira en torno a Kagome, una chica aparentemente ordinaria que es transportada a la era feudal y descubre que su destino está entrelazado con un semidemonio. Mientras Luffy de One Piece busca el tesoro titular, en este anime los héroes persiguen los fragmentos de la Joya Shikon. Con este único objetivo en mente, enfrentan numerosos problemas y demonios al estilo clásico de shonen.

El artículo continúa después del anuncio.

17. Golden Kamuy

La trama sigue a Kagome, una chica que llega a la era feudal de Japón y descubre que su destino está ligado a un deminio, similar a lo que pasa con Inuyasha. Este anime hace un énfasis en la historia japonesa y la cultura indígena.

El artículo continúa después del anuncio.

Al igual que Luffy, busca un tesoro. En este anime los héroes buscan los fragmentos de la Joya Shikon, enfrentando diversos problemas y demonios en el proceso… Como te puedes dar cuenta, todos estos animes siguen una historia base muy similar.

18. Jojo’s Bizarre Adventure

Este es otro anime shonen bastante especial que se convirtió en toda una franquicia, con mangas, videojuegos y merchandising. En esta serie conocemos a un Jojo diferente, comenzando con Jonathan Joestar en la primera parte y su archienemigo Dio.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque cada parte de esta franquicia tiene sus fortalezas y debilidades, la más popular es la tercera, llamada “Stardust Crusaders”. Esta entrega sigue a Jotaro Kujo y sus aliados en un viaje a través de Egipto para derrotar a DIO de una vez por todas. Al igual que en One Piece, la serie está llena de aventuras y combates.

19. Demon Slayer

Tanto One Piece como Demon Slayer son dos de los animes shonen más influyentes de la historia hasta ahora, aunque cada uno ha dejado un legado que no se puede negar. Mientras que la travesía de Luffy es una interminable aventura repleta de complejos detalles y desarrollo del mundo, Demon Slayer destaca por su impresionante animación.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, ambos animes comparten elementos en común: los fuertes lazos de amistad y un protagonista entrañable con un corazón generoso. Aunque la misión de Tanjiro está más centrada en la venganza que en la aventura, su capacidad para ayudar a los demás es similar a la de Luffy.

20. Edens Zero

Y para finalizar tenemos a Edens Zero. Creada por Hiro Mashima, el mangaka de Fairy Tail, Edens Zero se presenta como una brisa de aire fresco en el género shonen aunque no llega a alcanzar el nivel de su predecesor. De todas formas si está en esta lista es porque merece la pena.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En Edens Zero conocemos a Rececca, una popular streamer que junto con su gato androide viajan al Reino Granbell. Allí encuentran a la única persona viva, Shiki, que se une a ellos en su búsqueda. A lo largo de la historia, Shiki intenta encontrar compañeros de tripulación leales y poderosos, de forma similar a los primeros días de Luffy.

Y esto es todo, esperamos que disfrutes de cada uno de estos animes y les des una oportunidad si lo que deseas es ver una serie similar a One Piece.