Los mejores nuevos animes de romance para ver en 2024

El genéro romance en el anime siempre tiene productos nuevos para quienes son fans de las historias de amor.

Si te gustan las historias llenas de amor, lejos de la acción del shonen o la madurez del seinen, el género de romance del anime es lo tuyo.

Es por eso que aquí te traemos los mejores nuevos animes de romance de esta temporada para que puedas disfrutar.

Megami no Café Terrace Temporada 2

Esta serie sigue a Hayato Kasukabe, quien vuelve a la ciudad de Miura luego de la muerte de su abuela. Allí hereda el negocio familiar: un café que piensa vender. Pero al llegar descubre que hay 5 mujeres que siguieron trabajando e incluso viven allí, por lo que decide continuar con el negocio.

Este anime de romance no es nuevo, ya que comenzó en abril de 2023, pero su segunda temporada lo es. Quizás no sea una historia de amor puro, pero si te gustan las comedias románticas, Megami no Café Terrace es la mejor opción.

Tokidoki Bosotto Russia-go de Dereru Tonari no Aalya-san

Sí, el título es largo y puede ser intimidante, pero en español se la conoce como “Alya a veces esconde sus sentimientos en ruso”, se trata de la adaptación de una serie de novelas ligeras. Se trata de una historia de romance escolar, donde la chica que parece inalcanzable, Alisa Mikhailovna Kujou, murmura en ruso en las clases.

Pero lo que ella no sabe es que su compañero de asiento, el protagonista Masachika Kuze también sabe ruso por lo que entiende lo que dice. Y desde esa premisa, la serie comienza y te atrapará rápidamente.

Gimai Seikatsu

Aquí veremos la historia de Yūta Asamura, quien termina siendo hermanastro de la chica más guapa de su clase, Saki Ayase. Al principio intentarán mantener la distancia, pero la dinámica irá cambiando con el tiempo.

La temática de hermanastros puede ser rara para algunos, pero se trata de un proyecto que está presente en distintos medios: un canal de YouTube, manga, novelas ligeras y ahora llegó al anime.

Katsute Mahō Shōjo to Aku wa Tekitai Shiteita

La traducción del título lo dice todo: La chica mágica y el malvado teniente solían ser archienemigos. Sí, la historia gira en torno a Mira, la mente que está detrás de una organización malvada. Hasta que un día aparece Byakuya Mimori, una chica mágica que decile hacerles frente y Mira se enamora a primera vista.

La animación está a cargo de Bones, el estudio que nos dio Fullmetal Alchemist o Boku no Hero, por lo que ya sabes que se ve muy bien.

Boku no Tsuma wa Kanjō ga nai

Romance y ciencia ficción no es una combinación muy común, y menos cuando también hay comedia. Eso es lo que hace interesante a este anime.

Aquí conoceremos a Takuma, un chico soltero que solo va a trabajar y regresa a su casa. Un día, cansado de las tareas del hogar, decide comprar un robot para que las haga por él. Ese robot resulta ser Mina, con quien compartirá cada vez más tiempo hasta enamorarse de ella.

¡Y eso es todo! Esperamos que puedas disfrutar con esta selección de los mejores nuevos animes de romance.