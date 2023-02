La mayoría de los juegos de la saga de Call of Duty se pueden jugar en diversas plataformas pero ¿podemos jugarlo en Nintendo Switch? Te despejamos todas las dudas que puedas tener al respecto.

Desde hace años Call of Duty es una de las sagas más populares dentro del género de shooters con más de 19 títulos en total y muchos más fraguándose. Sin embargo, a pesar de todo su éxito y juegos icónicos, muchos se preguntan si podemos disfrutarlos en Nintendo Switch.

Puede que la Nintendo Switch no sea la consola más potente del mundo, pero es portátil y cada vez es más popular y poco a poco va actualizando su hardware. Sabiendo esto, la pregunta de si se puede o no jugar a Call of Duty en Nintendo Switch tiene más peso.

¿Se puede jugar a Call of Duty en Nintendo Switch?

Al momento de escribir estas líneas no hay forma de poder jugar a ningún título de Call of Duty en nuestra Nintendo Switch. Esto incluye también Warzone 2 y cualquier título relevante. No obstante, sí que podremos acceder al título en el resto de consolas y plataformas actuales. Es decir, PC, Xbox o PlayStation.

¿Llegará Call of Duty a Nintendo Switch?

Por el momento no se sabe cuándo estarán disponibles Warzone o todos los títulos de la saga para Nintendo Switch, pero un nuevo acuerdo entre Microsoft y Nintendo podría hacer que esto ocurriera.

El Vicepresidente y Presidente de Microsoft, Brad Smith, ha hecho la siguiente declaración: “Hemos firmado un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo. Esto forma parte de nuestro compromiso de llevar los juegos de Xbox y los títulos de Activision, como Call of Duty, a más jugadores en más plataformas”.

Aunque no se ha anunciado una fecha de lanzamiento confirmada para Modern Warfare 2 y Warzone 2 en Switch, obviamente esta noticia abre un sinfín de oportunidades. Nada más que tengamos nuevas informaciones al respecto actualizaremos la noticia por lo que estad atentos.