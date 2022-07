Cómo reclamar las recompensas de League of Legends en Prime Gaming – julio 2022

Load More

¡Y ya está! Esto es todo lo que tenemos que hacer para conseguir recompensas gratis de League of Legends con Prime Gaming.

De forma mensual (normalmente a finales de mes) podremos reclamar nuestras recompensas. Al hacerlo conseguiremos una skins misteriosa gratis que la podremos encontrar dentro del juego en nuestro botín (el icono del martillo y la gema). Si tarda en llegarte no te preocupes ya que puede pasar varios minutos hasta que cargue en la cuenta.

Uno de los elementos más vistosos dentro de League of Legends son los aspectos donde podremos jugar bien refacheritos en nuestras partidas. Sin embargo, para conseguirlos deberemos de comprarlo con Riot Points o bien esperando a desbloquearlo con esencias naranjas a través de cofres o bien las exclusivas con la tienda mítica .

Si tienes Prime Gaming y eres jugador de League of Legends estás de enhorabuena porque te contamos cómo conseguir todas las recompensas mensuales gratis como skins. Se vienen cositas.

by Francisco García