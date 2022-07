La tasa de ban de Bel’Velth se acerca al récord de League of Legends a pesar de los nerfeos

Load More

No obstante, la emperatriz del Vacío todavía está bastante lejos de la tasa de ban de Kassadin y Skarner en la temporada 5 (95% y 90% respectivamente), pero a este paso parece que no tardará mucho.

No obstante, no es la primera vez que Riot lanza un campeón demasiado fuerte. Solo tenemos que echar la mirada atrás al lanzamiento de Samira que recibió un hotfix en menos de 24 horas o incluso Zeri que lleva siete cambios en la temporada 12.

A partir del parche 12.12 , Bel’Veth tiene una tasa de ban del 64,3% según nos muestra LoLalytics . Cifras que van aumentando a medida que vamos subiendo de rango y llegando a alcanzar una tasa de 70% en platino . Es rarísimo que un campeón tenga unas estadísticas tan exageradas, sobre todo, porque no suelen pasar por encima del 50%.

A pesar de haber recibido nerfs a su daño inicial en el parche 12.12b de LoL, su tasa de ban se está disparando a unas tasas bastantes insalubres y casi sin precedentes. Y es que la comunidad parece que no quiere verla en las partidas ni en pintura.

Bel’Veth llegó a League of Legends y nada más saltar a la Grieta del Invocador Riot Games tuvo que pasarla por el martillo de los nerfeos. Sin embargo, ahora las estadísticas hacen pensar que estaba más fuerte de lo que se podría pensar en un primer momento.

El mar de lavanda de Bel’Veth se está extendiendo por todo League of Legends hasta tal punto que su tasa de ban está superando todos los récords del juego. Y es que parece que los nerfeos no han sido suficientes para la nueva campeona del juego.

by Paula González