¿Funcionó el boicot a la incursión remota de Pokémon Go? Recuento de jugadores, ingresos y más

El 6 de abril, tras el nerfeo de los pases de Incursión Remota en Pokémon Go, cientos de miles de jugadores planearon el boicot al juego para móviles en oposición a las decisiones de Niantic, pero ¿fue realmente efectivo?

El 30 de marzo marca el punto crítico para muchos jugadores de Pokémon Go que buscaban una última razón para abandonar el juego para móviles. Fue la gota que colmó el vaso cuando Niantic anunció la reducción de los Pases de Incursión Remota.

Después de ir eliminando poco a poco algunas de las características de accesibilidad más elogiadas de la época de la pandemia durante el año pasado, esta modificación provocó una protesta de los jugadores similar a la reacción de 2021. Y al igual que hace dos años, los entrenadores se unieron para iniciar otra huelga, esta vez a partir del 6 de abril, el día en que se aplicó la modificación de Incursión remota.

¿Y por qué no iban a hacerlo? En 2021, el boicot tuvo éxito, ya que Niantic revirtió los cambios realizados en las distancias de los jugadores. Así que, ¿por qué un boicot más ruidoso, más largo y más feroz no conseguiría un resultado similar?

Ha pasado un mes desde que comenzó el boicot a las incursiones remotas, y es hora de analizar si fue o no supereficaz.

The Pokémon Company

El recuento de jugadores de Pokémon Go muestra pocos signos del boicot a la incursión remota

Una cosa es segura: el boicot a Pokemon Go fue ruidoso. #HearUsNiantic fue tendencia durante varios días seguidos, grandes YouTubers de la comunidad hicieron vídeos envalentonados sobre el tema, y una petición para revertir los cambios alcanzó más de 100k firmas. Pero, ¿se tradujo esto en estadísticas dentro del juego?

Bueno, no… no realmente. Al menos, no al mirar los datos presentados por ActivePlayer.io. Según AP, abril de 2023 tuvo uno de los recuentos de jugadores mensuales promedio más altos desde mayo de 2022. Y en comparación con el mes anterior, la pérdida mensual fue solo una caída del 0,50%, una caída insignificante para los estándares de Pokémon Go.

De hecho, en 2022, hubo cuatro meses del año que vieron una mayor caída de jugadores sin la ayuda de un supuesto boicot.

The Pokémon Company

Dicho esto, hay cifras que parecen reflejar el menguante atractivo de Pokémon Go. En febrero de 2023, Pokémon Go registró un descenso de casi el 50% en el número máximo de jugadores diarios, pasando de 9,1 millones a 5,2 millones. Esta cifra solo ha aumentado en 100.000 o menos desde entonces.

Lo que esto demuestra es que, aunque el mismo número de entrenadores se conectan mensualmente, son menos los jugadores que abren la aplicación en cualquier momento del día.

Las estadísticas de incursiones en Pokémon Go cuentan una historia diferente

No hay una forma concreta de medir si la participación en las incursiones ha disminuido desde el 6 de abril, ya que Pokémon Go no hace pública esta información. Sin embargo, las voces de la comunidad cuentan una historia diferente.

Varios jugadores han informado en foros, como Twitter y Reddit, de que les ha resultado más difícil o imposible realizar incursiones sin la ayuda de los Asaltantes Remotos. Algunos incluso han afirmado que la reducción de los pases de Incursión remota ha acabado con sus comunidades locales de Pokémon Go.

The Pokémon Company

También hay evidencia anecdótica de sitios web y aplicaciones de terceros como PokeRaid, Raid NOW y Pokebattler. Antes del nerfeo, los lobbies de las incursiones se llenaban instantáneamente, lo que dificultaba que los jugadores encontraran grupos de incursiones activos debido al volumen de incursiones de los entrenadores. Ahora, cientos de lobbies están vacíos, esperando que lleguen suficientes jugadores antes de que expire el tiempo de incursión.

De hecho, el uso de estos recursos se ha desplomado si las propias estadísticas de Pokebattler reflejan el estado de los buscadores de incursiones de terceros. Del 6 al 28 de abril, PB reportó una caída del 54% en los usuarios. El sitio normalmente cuenta con 200000 usuarios mensuales (800000 durante los eventos de incursiones populares), pero eso se ha reducido a alrededor de 108000 desde el nerfeo.

Si hay que creer a los jugadores, parece que menos jugadores han estado participando en incursiones remotas desde los cambios. Sin embargo, en una entrevista con Eurogamer, Niantic afirma un “aumento exitoso” en las incursiones en persona.

Los ingresos de Pokémon Go son un dolor de cabezas

Los ingresos de Pokemon Go han sido un punto de discusión tras el informe de mobilegamer.biz sobre los juegos móviles con mayor recaudación de abril de 2023. Si bien MG informó que Pokemon Go recaudó 34.7 millones de dólares en abril, sus ganancias mensuales más bajas desde febrero de 2018, Niantic refutó estas afirmaciones.

En la misma entrevista con Eurogamer, un portavoz de Niantic afirmó que la estimación de ingresos de terceros era “incorrecta”, pero no cuestionó las afirmaciones de que sus ingresos mensuales habían disminuido. Sin embargo, Niantic afirmó que sus ingresos durante el mismo período en 2023 aumentaron en comparación con 2022.

Niantic / The Pokémon Company

Dicho esto, los ingresos anuales de Niantic han experimentado una tendencia a la baja sustancial desde su punto máximo en 2020. Según Statista, Niantic ganó 909 millones de dólares por Pokémon Go en todo el mundo en 2020. A esto le siguió una ligera caída en 2021 (874 millones) y una caída masiva. en 2022 (645 millones).

Para poner esto en perspectiva, los ingresos de Pokémon Go en 2019 (cambios de accesibilidad previos a la pandemia) fueron casi 10 millones más altos a 653 millones.

Si bien los ingresos de Pokémon Go pueden aumentar en comparación con 2022, eso no importa cuando se observa el impacto que puede tener un boicot mes a mes. El boicot de la incursión remota de Pokémon sí podría estar afectando financieramente a Niantic.

Entonces, con todo eso dicho, ¿está funcionando el boicot a la incursión remota de Pokémon Go?

En términos de jugadores mensuales, no hay una gran diferencia al comparar marzo con abril. La participación en incursiones remotas puede haber disminuido, pero Niantic afirma que las incursiones en persona han aumentado. Y aunque, según los informes, abril tuvo los ingresos mensuales más bajos en cinco años, solo se reportó una caída de 8 millones de dólares en comparación con marzo, una pérdida que probablemente se habría mantenido igual con o sin un boicot debido al aumento de precios de los pases de incursión remota.

Niantic tampoco se ha movido ni un centímetro desde que tomó esta decisión. En 2021, se apresuraron a revertir el cambio de distancia después de recibir una reacción violenta. Entonces, a pesar de los “mejores esfuerzos” de la comunidad, toda la evidencia apunta a que el boicot de 2023 fue un fracaso total.