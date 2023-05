Tenemos más de un centenar de Pokémon disponibles en Pokémon Go, y muchos de ellos tienen su propia versión shiny o variocolor, pero ¿es el caso de Houndoom? ¿Podremos conseguir su variante en el juego para dispositivos móviles? Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

A lo largo de los años, Pokémon Go ha ido añadiendo todo tipo de criaturas muy variadas al juego para que la comunidad nunca se aburra. Muchas de ellas, tienen sus versiones shiny que vuelve loco a más de un jugador intentando conseguirlo.

No obstante, todavía hay bastantes Pokémon del juego que, a pesar de tener su versión shiny en el universo de Pokémon todavía no ha llegado a los dispositivos móviles. ¿Es el caso de Houndoom en Pokémon Go? Pues sigue leyendo que te lo resolvemos en un abrir y cerrar de ojos.

¿Podemos conseguir a Houndoom shiny en Pokémon Go?

Niantic La variante de Houndoom es muy particular

La buena noticia es que sí, podemos conseguir a Houndoom shiny en Pokémon Go. A diferencia del oscuro color negro que tiene Houndoom en su versión normal, su variante variocolor lo lleva al otro espectro llevándolo a un color azul claro y amarillo pastel que lo hace destacar.

Si no estás seguro de si te ha tocado una versión shiny o no el propio juego nos lo indicará con las estrellitas que saldrán alrededor de la criatura.

A diferencia de otros Pokémon cuya variante solo podremos capturarla en determinados eventos, Houndoom variocolor lo podremos encontrar en estado salvaje. Sin embargo, su índice de captura es bastante bajo rozando el 1 de cada 500 Houndoom.

Nuestra recomendación es que si lo quieres conseguir lo mejor será que hagas clic en cada Houndoom que te encuentres porque nunca sabes si la suerte puede llegar.

¡Y ya está! Esto es todo lo que necesitas saber sobre Houndoom y su variante en Pokémon Go.