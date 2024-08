Calendario de juegos AAA en 2024: Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws y más

A pesar de que el 2023 fue un año increíble para el mundo de los videojuegos, el 2024 ha demostrado no quedarse atrás. De hecho, hya muchos estrenos de juegos AAA en el horizonte y acá te hablaremos sobre ellos.

En el mundo de los videojuegos, los títulos ‘AAA’ son aquellos desarrollados por importantes compañías de renombre y a los cuales se les ha invertido mucho dinero. Básicamente son las superproducciones de la industria.

El año 2024 está lleno de estrenos que más de un jugador tiene en la mira. Acá encontrarás un calendario con las fechas de lanzamiento de cada uno de estos títulos AAA para diversas plataformas y así no te pierdas de ningún detalle.

Black Myth: Wukong (20 de agosto)

La primera vez que vimos a este juego fue en 2020 y desde entonces Black Myth: Wukong ha sido uno de los juegos en desarrollo que más ha dado que hablar. Después de cuatro años, los jugadores tendrán en sus manos este ambicioso RPG de acción que explora la antigua mitología china y está basado en la novela ‘Viaje al Oeste’.

Te meterás en la piel del Destinado, un ser capaz de transformarse en criaturas mortales con útiles habilidades, entre ellas el vuelo. Black Myth: Wukong aún está impregnado de misterio, pero no habrá que esperar demasiado para descubrir lo que Game Science ha estado cocinando.

Concord (23 de agosto)

Concord es un FPS de 5v5 en el que los jugadores pueden usar personajes con habilidades, armas y poderes únicos para derrotar al equipo enemigo. Tuvo su periodo de pruebas Beta a principios de julio y se lanza oficialmente el 23 de agosto de 2024.

El título contará con 16 personajes jugables conocidos como los Freegunners, que son mercenarios encargados de realizar trabajos de alto riesgo por toda la galaxia. Cada semana se revelará una nueva escena que hará avanzar la historia, que también evolucionará con nuevos contenidos.

World of Warcraft: The War Within (26 de agosto)

World of Warcraft lanzará su décima expansión, The War Within, el 26 de agosto de 2024. Los jugadores podrán explorar un nuevo reino llamado Khaz Algar, ubicado al oeste de Pandaria, y se encontrarán con Xal’atath, el Heraldo del Vacío y líder de las fuerzas nerubianas que amenazan a Azeroth.

Esta expansión es la primera entrega de una nueva trilogía en World of Warcraft conocida como la Saga del Alma-Mundo. En ella, podrás explorar nuevas áreas, enfrentarte a ocho mazmorras nuevas y participar en la nueva Incursión del Palacio de Nerub’ar. No obstante, la característica más destacada es la introducción de una nueva raza, los Aliados de Tierra.

Star Wars Outlaws (30 de agosto)

Star Wars Outlaws es el más reciente juego ambientado en el querido universo de ciencia ficción creado por George Lucas: La Guerra de las Galaxias. En esta se sigue la línea de la serie Jedi. Desarrollado por el equipo detrás de The Division, esta nueva IP adapta la exitosa fórmula de mundo abierto de Ubisoft a escenarios icónicos de la franquicia.

En el juego, asumes el papel de la criminal Kay Vess durante el periodo entre los eventos de El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi. Los fans podrán explorar planetas como Tatooine y Akiva, así como muchos otros nuevos, mientras llevan a cabo un gran atraco, todo esto mientras evitan ser atrapados por el Imperio.

Silent Hill 2 (8 de octubre)

Konami está desarrollando un remake de Silent Hill 2, trayendo de vuelta la inquietante historia del juego original de 2001, en la que James Sunderland busca a su esposa en el misterioso pueblo de Silent Hill. El remake actualiza los controles clásicos por una perspectiva en tercera persona más moderna y mejora el combate, tomando inspiración de títulos como The Last of Us.

Con gráficos y jugabilidad renovados, esta nueva versión busca atraer tanto a los fans nostálgicos como a nuevos jugadores, manteniendo la atmósfera y esencia del juego original.

Diablo 4 Vessel of Hatred (8 de octubre)

El esperado DLC de Diablo 4, Vessel of Hatred, llegará el 8 de octubre de 2024, y traerá un montón de contenido nuevo junto con una región y una clase inédita. La historia comienza en el mismo punto en el que terminó la campaña principal.

Los fans de Diablo 4 también podrán disfrutar de una nueva Incursión, mercenarios que te ayudarán en combate y mascotas que te ayudarán a recoger materiales. Las mascotas se lanzaron antes de tiempo para aquellos que reservaron el DLC. Vessel of Hatred es la primera gran expansión de Diablo 4, así que las expectativas son altas y los fans están entusiasmados.

Call of Duty: Black Ops 6 (25 de octubre)

Llega otro año y eso significa un nuevo COD, y la entrega de 2024 será Black Ops 6, desarrollado por Treyarch. Ambientado después de los eventos de Cold War, la trama sigue siendo un emocionante thriller de espionaje, donde Woods y Adler se rebelan después de que un topo se infiltra en la CIA.

Como es habitual, el juego introduce un nuevo modo multijugador para los fans, con nuevas armas y mapas, además de características que regresan, como el modo Teatro y el clásico sistema Prestigio. En muchos aspectos, BO6 marca un retorno a las raíces de la serie, y octubre promete ser un mes emocionante para los seguidores de la franquicia.

Assassin’s Creed Shadows (15 de noviembre)

Un año después de Mirage, la destacada serie de Ubisoft regresa con Assassin’s Creed Shadows. Esta nueva entrega lleva a los jugadores al Japón del siglo XVI, narrando la historia desde las perspectivas de la shinobi Naoe y el samurái africano Yasuke.

La secuela mantiene los elementos clásicos que los fans adoran, como los derribos sigilosos, el parkour y los complejos sistemas RPG. Sin embargo, la nueva ambientación ofrece combates a espada más refinados y un mapa vibrante y colorido para explorar.

Stalker 2: Heart of Chernobyl (20 de noviembre)

Stalker 2 estaba originalmente programado para lanzarse en septiembre, pero los desarrolladores decidieron posponer la fecha para solucionar algunos errores. Ahora, el juego se lanzará el 20 de noviembre de 2024. La historia se desarrolla en la Zona de Exclusión, establecida tras el desastre de Chernobyl en 2006.

Este es un juego de disparos en primera persona de mundo abierto, donde los jugadores deberán gestionar su hambre, inventario y armas para sobrevivir en un entorno peligroso. Interpretando al personaje Skif, cuya misión es buscar artefactos valiosos en la Zona, los misterios del juego solo se revelarán a medida que te adentres más en el peligro.

Dragon Age: The Veilguard (Por confirmarse)

BioWare

Los fans de Dragon Age tuvieron un regalo en el Xbox Showcase de este año cuando se anunció oficialmente Veilguard, y los informes dicen que se lanzará en algún momento del otoño de 2024. El juego es una nueva historia independiente, aunque algunas caras conocidas están de vuelta y se basará en misiones en lugar de mundo abierto.

Al igual que en anteriores entregas de Dragon Age, los jugadores tendrán la oportunidad de relacionarse con siete nuevos compañeros que podrán acompañarte en tu aventura. Los compañeros tendrán misiones, y tus decisiones influirán en su relación contigo, así que elige sabiamente.

Starfield: Espacio Quebrantado (Por confirmarse)

Bethesda

El nuevo DLC para Starfield, Shattered Space (Espacio Quebrantado en español), aún no tiene una fecha de lanzamiento oficial, pero Todd Howard confirmó que llegará a finales de 2024 durante un episodio de Kinda Funny Gamescast. Esta expansión ofrecerá una mirada detallada a la Casa Va’ruun, un culto fanático que adora al ‘Gran Serpiente’.

La historia comienza cuando recibes una señal de socorro proveniente de una estación estelar abandonada. Esto te lleva eventualmente al planeta natal de la Casa Va’ruun, donde podrás explorar la ciudad de Dazra. Tendrás la tarea de desentrañar el misterio de este lugar, y también podrás esperar nuevas armas, trajes espaciales y equipos que te ayudarán en tu aventura.

Avowed (Por confirmarse)

Obsidian

Avowed es el próximo y muy esperado lanzamiento de Obsidian, programado para salir a finales de 2024. Sin embargo, tras el Xbox Games Showcase, se filtró un tweet que sugería que la fecha podría ser el 12 de noviembre, aunque este mensaje fue eliminado rápidamente, lo que podría indicar que el juego podría llegar antes de lo previsto.

El juego se desarrolla en el enigmático mundo de Eora, que fue presentado por primera vez en Pillars of Eternity. Tu misión es descubrir el origen de una plaga de almas conocida como Dream Scourge. Afortunadamente, tendrás compañeros en un vasto mundo abierto para asistirte en tu investigación.

Marvel Rivals (Por confirmarse)

NetEase

Marvel Rivals es un FPS de arena inspirado en Overwatch 2 que se lanzará a finales de 2024. El juego ha tenido pruebas Alpha y Beta, pero aún no se ha confirmado si habrá más antes del lanzamiento. Ofrecerá una variedad de héroes del Universo Marvel, cada uno con habilidades únicas, en combates de 6v6. Actualmente, hay 23 héroes disponibles, y es posible que se añadan más antes del estreno.

Indiana Jones and the Great Circle (Por confirmarse)

Han pasado muchos años desde que no se lanza un videjuego del gran Indiana Jones, pero esto va a cambiar este año. Indiana Jones and the Great Circle es un título que está siendo desarrollado por Bethesda, bajo la dirección del mismo equipo que creó los juegos actuales de Wolfenstein como The New Order y The New Colossus.

Esta original historia sigue al arqueólogo favorito de los muchos entre los hechos ocurridos en la película original y la Última Cruzada, mientras se embarca en una aventura por todo el mundo en busca de un artefacto robado. El personaje principal se parecerá al actor Harrison Ford, pero le pondrá voz nada menos que Troy Baker.

Estaremos actualizando este artículo para traerte el calendario con más estrenos que pudiesen aparecer. Sobre todo a cara del año 2025, que también promete ser un buen año con estrenos de la talla de GTA 6. Para hacer la espera más llevadera, te compartimos estos artículos que sin duda te gustarán: 7 juegos que te recomendamos y Los mejores juegos móviles de 2024.