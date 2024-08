Cómo conseguir Aleación con memoria de forma en The First Descendant

The First Descendant tiene varios recursos importantes a tu disposición, uno de ellos es la Aleación con memoria de forma. Acá vas a conocer su ubicación en el juego y los usos que tiene.

La Aleación con memoria de forma es uno de los recursos más importantes de The First Descendant, sobre todo si tienes como objetivo desbloquear un personaje específico, conseguir un arma poderosa o simplemente asegurarte de que tienes todos los recursos que quieras antes de lanzarte a la siguiente misión.

Si deseas hacerte con Lepic, Ajax o incluso con el arma más nueva del videojuego, la Aleación con memoria de forma te ayudará mucho. Además, te daremos a conocer todas las recetas disponibles que podrás hacer con este recurso.

Ubicación de la Aleación con memoria de forma en The First Descendant

Para poder conseguir aleación con memoria de forma en el videojuego de Nexon necesitas saquear cajas de munición y cajas de recursos en Hagios.

nexon games La zona de Hagios se puede desbloquear en etapas más avanzadas del juego.

Afortunadamente no tendrás que preocuparte sobre la tasa de aparición del recurso, ya que será la misma siempre, independientemente de la dificultad en la que estés jugando. De todas formas te recomendamos usar a tu personaje más fuerte en caso de que te encuentres rodeado de enemigos.

Usa tu escáner para buscar las cajas de munición. Resalta la zona, busca marcadores de diamante blanco ya que estos te muestran la ubicación de las cajas. Lo cierto es que las cajas de munición son relativamente fáciles de encontrar y sabemos que esto no supondrá ningún problema para ti.

Usos de la Aleación con memoria de forma

No exageramos cuando decimos que la aleación con memoria de forma es uno de los recursos más importantes de The First Descendant. Este se usa en las Tareas de Investigación de la Magister Anais. Lo ideal es que consigas muchos de estos recursos mientras estás en Hagios, ya que lo vas a necesitar.

Todas las recetas que incluyen aleación con memoria de forma se enumeran a continuación, para que sepas las cantidades que debes conseguir:

Catalizador espiral de Ajax : Aleación con memoria de forma 462

: Aleación con memoria de forma 462 Espada Nanotubo Afterglow : Aleación con memoria de forma 115

: Aleación con memoria de forma 115 Fibra sintética de Escarabajo Azul : Aleación con memoria de forma 115

: Aleación con memoria de forma 115 Fibra sintética de Clarividencia : Aleación con memoria de forma 115

: Aleación con memoria de forma 115 Células mejoradas de Esiesmo : Aleación con memoria de forma 462

: Aleación con memoria de forma 462 Estabilizador de Jayber : Aleación con memoria de forma 462

: Aleación con memoria de forma 462 Sincitio polimérico de la Lanza de la Guardia del Rey : Aleación con memoria de forma 115

: Aleación con memoria de forma 115 Estabilizador de Lepic : Aleación con memoria de forma 462

: Aleación con memoria de forma 462 Perforador de Sincitio polimérico : Aleación con memoria de forma 115

: Aleación con memoria de forma 115 Fibra sintética de reliquia restaurada : Aleación con memoria de forma 115

: Aleación con memoria de forma 115 Plano de Catalizador en Espiral de Ultimate Ajax : Aleación con memoria de forma 1039

: Aleación con memoria de forma 1039 Estabilizador de Ultimate Lepic : Aleación con memoria de forma 1039

: Aleación con memoria de forma 1039 Catalizador en espiral de Ultimate Viessa : Aleación con memoria de forma 1039

: Aleación con memoria de forma 1039 Fibra sintética de Pacificador: Aleación con memoria de forma 115

Y esas son todas las recetas disponibles con este recurso. Si bien estas recetas también usan otros materiales, lo más aconsejable es ir tras la Aleación con memoria de forma en primer lugar.

Y mientras te diriges a Hagios es importante que subas el nivel de tus armas, te hagas con el Castigo Divino o la Jaula de Trueno.