Cómo viajar rápido en Once Human

El mundo de Once Human es enorme y, por suerte, permite el viaje rápido, lo que ahorra mucho tiempo. Acá te decimos cómo puedes viajar entre dos lugares al instante en el nuevo juego de supervivencia multijugador.

Once Human es el más reciente juego gratuito de Starry Studio, ambientado en un extraño futuro postapocalíptico. Aunque comparte algunas similitudes con The First Descendant, como enfrentar a grandes jefes y buscar botín para crear las mejores construcciones, la supervivencia de los más inteligentes también es un factor clave.

Puedes jugar con tus amigos, pero es posible que necesites cambiar de mundo para unirte a ellos. Una vez que lo hagas, el viaje rápido se vuelve un aspecto importante, y aquí te explicamos cómo hacerlo fácilmente.

¿Cómo teletransportarte en Once Human?

El viaje rápido en Once Human se conoce como Teletransporte. Para usarlo, busca un punto de viaje rápido y mantén presionado el botón F cerca de él.

Solo puedes teletransportarte de un punto de viaje rápido a otro en el juego, o de un campamento a tu base. En este último caso, habrá un tiempo de reutilización de 10 minutos. Cuanto más lejos viajes, más energía consumirá.

Puedes viajar rápidamente a lugares importantes, incluidas las Torres de Teletransporte. Para identificar una Torre de Teletransporte, busca la luz azul brillante que emite.

Acércate, presiona F para activarla, y listo. Incluso puedes usar estas Torres para cambiar a otro Mundo presionando el botón G.

STARRY STUDIO Activa las torres de teletransportación y viaja rápido en Once Human.

Las ciudades de Once Human están llenas de Torres de Teletransporte, por lo que moverse rápidamente entre distintos puntos es muy fácil.

