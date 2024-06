Elden Ring: cómo derrotar a Rellana Caballera de Luna Gemela en Shadow of the Erdtree

Rellana, Caballera de Luna Gemela es uno de los primeros jefes principales que encontrarás en el DLC de Elden Ring, Shadow of the Erdtree. Hicimos esta guía que te será de ayuda en caso de que tengas problemas para derrotar a este poderoso enemigo ¡sigue leyendo!

En el mundo de Elden Ring hay muchos peligros y jefes poderosos, los cuales han aumentado de número debido al lanzmiento del DLC, Shadow of the Erdtree. Acá te decimos cómo derrotar a Rellana, Caballera de Luna Gemela, la cual encontrarás en lo alto del Castillo de Ensis.

Primero tendrás que haber derrotado a la Bestia Divina León Danzante. De ahí en adelante tendrás que prepararte para enfrentarte a esta princesa guerrera que se va a interponer en tu camino.

Elden Ring: ¿Cómo encontrar a Rellana en Shadow of the Erdtree?

Toparte con este jefe del juego es bastante sencillo, solo tienes que abrirte camino a través del Castillo de Ensis hasta llegar al Sitio de Gracia final. Rellana se encuentra en la parte final de esta mazmorra y sabrás que se acerca un jefe por las dos señales de invocación doradas que hay en el suelo, antes de la entrada.

Las señales de invocación te van a permitir reclutar a dos seguidores de Miquella para ayudarte a luchar contra este enemigo. Dependerá de ti, ya que cada NPC será un valioso aliado para distraer a Rellana. Eso sí, este jefe va a recibir un aumento de salud y poder por cada aliado que lleves.

Si sientes que este jefe es difícil, lo más recomendable es que lleves a un solo aliado ya que realmente no vale mucho la pena llevar demasiados. Si vas solo, usa tus invocaciones espirituales, ya que Rellana no recibe ninguna mejora si las usas.

¿Cómo derrotar a Rellana en Shadow of the Erdtree?

Los fans de los juegos soulslike verán muchas similitudes con la lucha de este jefe y la del Caballero Artorias de Dark Souls 1 o al Pontífice Sulyvahn de Dark Souls 3.

Al igual que Artorias, Rellana es una poderosa caballero, rápida como el rayo, y no solo puede cortarte con su espada, sino que cubre la arena con ataques AOE y puede saltar de un lado a otro del campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos en el juego de FromSoftware. Al igual que el Pontífice Sulyvahn, Rellana utiliza dos espadas, cada una de ellas infundida con una magia diferente.

Su primera espada es un guiño a su linaje cario y está cargada con la magia de la Piedra Luminosa, mientras que su otra espada arde con la llama de su maestro, Messmer el Empalador. Por lo tanto, ármate contra la Piedra Luminosa, el Fuego y el daño físico, ya que son sus tres formas principales de ataque.

Rellana también es resistente a la Piedra Luminosa y al daño de fuego, así que si eres un lanzador que utiliza principalmente estos hechizos, considera cambiarlos por ataques de rayo, ya que es algo contra lo que es débil. Si eres un luchador cuerpo a cuerpo, considera infundir tu arma con relámpagos para hacer más daño contra ella.

Si usas escudos, considera la posibilidad de llevar Majestuosidad cariana, ya que te permitirá repeler sus hechizos, lo que te dará ventaja. Pero inténtalo sólo si ya tienes pensado usar un escudo, de lo contrario, complicará tu estrategia.

Rellana Caballera de Luna Gemela: Fase 1

En su primera fase, Rellana lanzará una serie de combos de tajos que, afortunadamente, no están infundidos con magia. Si eres atrevido puedes intentar bloquear sus ataques, pero es más recomendable esquivarlos, posicionarte detrás de ella y atacarla mientras se recupera.

Si Rellana está lejos, puede cortar con su espada e invocar unos arcos de Piedra Luminosa que son fáciles de esquivar y que puedes evitar para contraatacar. No obstante, es mejor mantenerse detrás de ella, ya que tendrás más oportunidades para hacerle daño mientras se prepara para el ataque o se recupera.

Debes tener mucho cuidado con su ataque de la Falange de Piedra Luminosa. Mientras estas pequeñas espadas azules flotan sobre tu cabeza, corres un gran peligro. Esquiva hasta que desaparezcan, y luego continúa tu ataque. No dejes que te golpee, ya que te convertirías en un blanco fácil, lo que probablemente resultaría en una muerte instantánea. Sé paciente y reanuda la batalla cuando el peligro haya pasado.

Cuando Rellana alcance el 50% de su salud, entrará en la segunda fase de la batalla.

Rellana Caballera de Luna Gemela: Fase 2

Al llegar a la fase 2, Rellana comenzará a usar la llama de Messmer y ataques de fuego, volviéndose mucho más agresiva e infundiendo sus espadas con Piedra Luminosa y magia de fuego. La mayoría de sus ataques cortantes ahora también serán hechizos. Rellana blandirá enormes espadas mágicas o ejecutará explosivos combos giratorios.

Durante esta fase vas a poder esquivar y bloquear sus ataques de forma más fácil. Pero eso sí, sus ataques ahora generan mucho más daño de área (AoE). Huir no siempre es la opción más segura, por lo que es mejor intentar colocarse detrás de ella.

FROMSOFTWARE En su segunda fase, Rellana será más poderosa. Podrás esquivar sus ataques con más facilidad, pero estos harán más daño.

Si Rellana se enfoca en un NPC aliado o en tus Invocaciones Espirituales, aprovecha esos valiosos segundos, pero recuerda que puede cambiar de objetivo rápidamente.

Rellana también usará magia lunar contra ti en esta fase (no olvides que es una princesa caria). Este ataque está bien planeado y causa un gran daño de área que puede acabar con los NPC e invocaciones espirituales que te queden. Sal del área de ataque o trata de girar a través de las explosiones, y vuelve a atacarla tan pronto como te hayas librado, ya que tendrás la oportunidad de asestar algunos golpes mientras se recupera.

Rellana es todo un desafío, uncluso para los veteranos de juegos Souls. Su pelea también es mucho más dura que la del primer jefe del DLC. Ten paciencia, mantén la calma. Aprende de sus ataques y aprovecha sus errores para hacerle daño y alcanzar la victoria.

¡Y esto es todo lo que tienes que saber! esperamos que ahora puedas salir ileso de esta batalla y derrotar a la poderosa Rellana. Si te ha gustado esta guía no te puedes perder más contenido del juego en Dexerto ES como por ejemplo cómo empezar el DLC de Elden Ring y acceder al nuevo contenido o el tamaño de descarga DLC Shadow of the Erdtree.

